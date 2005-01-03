ورود 4 تن از سران عشاير مثلث سني عراق به اردن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع مطلع از امان پايتخت اردن، به گفته شاهدان عيني اين گروه كه صبح امروز تحت شديد ترين تدابير امنيتي فاصله بغداد تا مرز اردن را طي كرده بودند پس از ورود به خاك اين كشورمورد استقبال سرهنگ جلال الطارمي نماينده تشكيلات امنيتي اردن قرار گرفتند.

به گفته اين منابع گروه ياد شده فردا و در آستانه برگزاري اجلاس همسايگان عراق در اردن ، درشهرزرقاء ( زادگاه ابو مصعب الزرقاوي ) در 80 كيلومتري شمال امان با برخي مسئولان عاليرتبه اردني ديدار وپيرامون آخرين تحولات عراق و انتخابات آتي اين كشور گفتگو و تبادل نظر خواهند كرد .

زياد الخصاونه وكيل اردني صدام نيزاعلام كرد سران عشايرياد شده ابرازتمايل نموده اند كه با رغد دختر صدام حسين رئيس جمهوري سابق عراق نيز كه مقيم امان مي باشد ديدار و گفتگو نمايند.

هنوز هيچگونه جزئياتي از اين موضوع منتشر نشده و رسانه هاي اردني نيز ازهر گونه انتشار خبري در اين زمينه منع شده اند .

گفتني است دخالت هاي آشكار امان ، فعاليت تروريستي گروه هاي افراطي اردني در عراق ، كشتار شيعيان و تلاش براي اشاعه طائفه گري به رهبري زرقاوي ( اردني الاصل ) بخشي از تلاش هاي گسترده اين كشور جهت تاثير گزاري بر روند انتخابات آتي است . در اين چارچوب روز گذشته نيز خبرهايي پيرامون ديدار مخفيانه برخي مقامات شناخته شده دولت موقت عراق با رغد دختر صدام در امان از سوي برخي خبرگزاري هاي عربي منتشر شده بود .