سازمان بازرسی پرونده کشتی کوشا را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال غرق‌شدن شناور کوشا یک متعلق به یکی از پیمانکاران صنعت نفت در خلیج فارس، یک هیئت بازرسی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مأموریت یافت تا علل و عوامل بروز این حادثه و عملکرد دستگاه‌های مسئول و امدادرسان را بررسی کند. هیئت بازرسی با حضور در منطقه، بررسی‌ها را آغاز کرد.

به گزارش مهر، بعدازظهر پنج شنبه 28 مهر ماه کشتی خدماتی کوشا یک متعلق به پیمانکار شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران به دلایل نامشخصی در ابهای نزدیک عسلویه غرق می شود.



با وجود گذشت نزدیک به 12 روز از وقوع این حادثه هنوز دلایل فنی و یا غیر فنی وقوع این حادثه بزرگ جانی و مالی توسط مسئولان وزارت نفت اعلام نشده است.



از سوی دیگر گفته می شود به دلیل افزایش حوادث در صنعت نفت، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به زودی با دعوت از مدیران بخشهای مختلف دلایل وقوع این حادثه تاریخی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

