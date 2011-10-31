به گزارش خبرنگار مهر، از حدود یک سال قبل ماموران پلیس امنیت شهرستان اسلامشهر در جریان شرارت های یکی از اراذل و اوباش این شهر قرار گرفتند. مرد تبهکار با عربده کشی و شرارت های خود باعث ایجاد نا امنی در شهرک قائمیه این شهر شده بود. متهم به نام حامد و نوچه هایش که پلیس را در تعقیب خود می دیدند روزها در مخفیگاه خود مخفی می شدند و شب اقدامات مجرمانه خود را انجام می دادند.تبهکاران در یکی از اقدامات خود مرد را با تهدید قمه ربوده و از او اخاذی کرده بودند.

ماموران که با شکایت های متعدد از اعضای این باند روبرو شده بودند تلاش گسترده ای را برای دستگیری آنها آغاز کردند.همزمان با تشدید اقدامات پلیس حامد و نوچه هایش با ترک اسلامشهر به شهرهای دیگر متواری شدند.رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه یک ماه قبل ماموران دریافتند حامد و نوچه هایش به اسلامشهر بازگشته و به صورت مخفیانه زندگی می کنند.

نوچه های او به خاطر سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در شمال کشور نیز تحت تعقیب پلیس آگاهی قرار داشتند.ماموران پس از تلاش های شبانه روزی حدود یک ماه قبل تعدادی از همدستان حامد را دستگیر کردند که در میان آنها طراح سرقت مسلحانه طلافروشی هم حضور داشت.اما سرکرده باند همچنان فراری بود.

سرانجام هفته گذشته حامد در یک قهوه خانه شناسایی شد و به محاصره ماموران درآمد.مرد شرور که پلیس را در یک قدمی خود می دید با درگیری و گروگانگیری قصد فرار داشت که ماموران با شلیک هوایی او را دستگیر کردند.حامد پس از دستگیری و اعتراف به جرم خود با قرار قانونی روانه زندان شد.