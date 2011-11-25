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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

"احصاء العلوم" منتشر شد

"احصاء العلوم" منتشر شد

کتاب "احصاء العلوم" اثر ابونصر محمد بن محمد فارابی با ترجمه حسین خدیو جم از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ طبقه‌بندی علوم با ارسطو آغاز شد، دانشمندان و نویسندگان اسلامی این طبقه‌بندی را گسترش دادند و بر آن افزودند و کتابهای بسیار پدید آوردند.

احصاء العلوم فارابی یکی از نخستین کتاب‌هایی است که در این زمینه تألیف شده است. این کتاب دایرة المعارف گونه‌ای است از علوم و معارف که با زبانی ساده و شیوا هر یک از علوم را توضیح داده و شاخه‌های آن را بر شمرده است.

احصاء العلوم از پنج فصل تشکیل شده است: علم زبان، علم منطق،علم ریاضی، علم طبیعی و علم الهی، علم اخلاق و سیاست و فقه و کلام.
 
این کتاب برای نوبت چهارم و در 140 صفحه با شمارگان 1500 نسخه از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است. 
کد مطلب 1448129

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