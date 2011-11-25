"احصاء العلوم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ طبقه‌بندی علوم با ارسطو آغاز شد، دانشمندان و نویسندگان اسلامی این طبقه‌بندی را گسترش دادند و بر آن افزودند و کتابهای بسیار پدید آوردند.



احصاء العلوم فارابی یکی از نخستین کتاب‌هایی است که در این زمینه تألیف شده است. این کتاب دایرة المعارف گونه‌ای است از علوم و معارف که با زبانی ساده و شیوا هر یک از علوم را توضیح داده و شاخه‌های آن را بر شمرده است.



احصاء العلوم از پنج فصل تشکیل شده است: علم زبان، علم منطق،علم ریاضی، علم طبیعی و علم الهی، علم اخلاق و سیاست و فقه و کلام.

این کتاب برای نوبت چهارم و در 140 صفحه با شمارگان 1500 نسخه از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است.