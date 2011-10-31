اخذ هرگونه مبلغی از آموزش و پرورش نیازمند مصوبه است

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیچ نهاد و ارگانی بدون هماهنگی با شورای آموزش و پرورش نمی تواند از آموزش و پرورش وجهی را بابت برخی مخارج دریافت کند.

وی افزود: نقش آموزش و پرورش به عنوان ارگانی که جامعه دانش آموزی را هدایت و مدیریت می کند بسیار مهم است که از نقشی زیرساختی در جامعه برخوردار است.

این مسئول با تاکید بر اینکه با هرگونه حاکمیت تجاری در این حوزه مخالف است، یادآور شد: طی جلسات گذشته این شورا در رابطه با اخذ مبالغ اضافی از اولیاء دانش آموزان از سوی مدارس غیردولتی تذکراتی داده شد که باید به این شورا به صورت مدون گزارش داده شود.

ایران نژاد بیان کرد: باید مشخص شود اخذ این مبالغ با چه هدف و ارائه چه خدماتی از اولیاء دانش آموزان اخذ می شود در این راستا در جلسه آتی شورای آموزش و پرورش ارائه گزارشی مدون ضروری است که باید مورد توجه روسای نواحی مختلف آموزش و پرورش قرار گیرد.







