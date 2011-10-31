26 گروه موسیقی در جشنواره "طواف تا ولایت" حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدوی دبیر بخش موسیقی نخستین جشنواره هنرهای اسلامی " طواف تا ولایت" ضمن اعلام این خبر در نشست رسانه ای که صبح امروز در تالار وحدت برگزار شد با اشاره به کم و کیف برگزاری بخش موسیقی این جشنواره گفت : در نخستین تجربه از برگزاری این جشنواره این نگرانی را داشتیم که استقبال از این بخش چگونه خواهد بود چراکه موضوع هنرهای اسلامی اگر چه موضوع مهمی است اما هیچگاه به طور جدی به آن پرداخته نشده بود ولی این نگرانی با ارسال آثار مختلف در بخش های موسیقی سنتی، مقامی کلاسیک و پاپ برطرف شد و خوشبختانه آثار شاخص و ارزنده ای ارسال شده است و از سوی دیگر حضور داوران که از اساتید موسیقی ایران هستند نیز بسیار دیدنی و قابل ستایش بود .

وی در ادامه با اشاره به کیفیت آثار ارسال شده به بخش موسیقی این جشنواره گفت : طبق ارزیابی داوران جشنواره با توجه به اینکه موضوع تازه ای است و تجربه هیچ جشنواره ای را در خصوص هنرهای اسلامی نداشته این آثار قابل قبول بوده اند و زقابت ها آنقدر به یکدیگر نزدیک بودهاند که انتخاب بهترین ها که براساس کیفیت آثار بوده است به سختی انجام شده است .

رضا مهدوی در ادامه صحبت های خود با اشاره به بخش تکنوازی این جشنواره گفت در بخش تکنوازی اساتید بسیاری تمایل به حضور در این جشنواره داشت اما با توجه به ظرفیت های جشنواره نتوانستیم از همه آنها دعوت کنیم که اجرای برنامه داشته باشند اما درنظر داریم در سال آینده ظرفیت ها را گسترش دهیم و از همه اساتید صاحب امضاء در این عرصه را دعوت کنیم تا آثار خود را ارائه دهند .

وی در ادامه به گروه هایی که در این جشنواره حضور دارند اشاره کرد و گفت : در بخش ارکسترال دو ارکستر موسیقی رودکی و ارکستر سمفونیک تهران هریک در دو شب در تالار وحدت اجرای برنامه خواهند داشت و در همین سالن برخی از هنرمندان شاخص موسیقی پاپ چون محمداصفهانی ، احسان خواجه امیری، سینا سرلک و علیرضا عصار به ترتیب از تاریخ 18 تا 21 آبان ماه اجرای برنامه خواهند داشت .

دبیر بخش موسیقی نخستین جشنواره هنرهای اسلامی " طواف تا ولایت" در ادامه افزود : دربخش تکنوازی اساتید که در سالن رودکی از تاریخ 16 تا 23 آبان ماه از ساعت 17:30 تا 18 برگزار می شود اساتیدی چون احمد ابراهیمی (آواز)، ملیحه سعیدی، فضل الله توکل، فریدون حافظی ، میلاد کیایی ، شهرام جلالی ، کیوان ساکت و گروه همخوانی محراب اجرای برنامه خواهند داشت در بخش موسیقی مقامی که از تاریخ 16 تا 23 از ساعت 18:30 تا 19:30 در سالن رودکی برگزار می شود مهرداد کریم خاوری از استان کردستان ، سلجوق شهبازی از استان آذربایجان، محمدرضا دارابی از کرمانشاه، محمدرضا اسحاق گرجی از بهشهر، محسن شریفیان از بوشهر، سید جلال محمدی از استان مازندران ، فرج علیپور از استان لرستان و استاد محمد درپور از خراسان جنوبی اجرای برنامه خواهند داشت.گروه موسیقی سعادت به سرپرستی مهرسیما سعادت در تاریخ 23 آبان ماه در تالار اصلی برج آزادی اجرای برنامه خواهد داشت.

رضا مهدوی در پایان صحبت های خود با اشاره به بخش تجلیل هنر موسیقی در این جشنواره گفت : در کنار برگزیده های این بخش از استاد شاهین فرهت به خاطر فعالیت گسترده ای که در حوزه ساخت انواع سمفونی چون سمفونی پیامبر، سمفونی شهید، فردوسی، ایران و امام رضا(ع) داشته است و همچنین قرار است قطعه موسیقی غدیر این هنرمند در 15 دقیقه توسط ارکستر رودکی اجرا شود تجلیل به عمل می آید؛ از سوی دیگر در نظر داریم از استاد فرهاد فخرالدینی به خاطر سابقه درخشانی که در عرصه موسیقی دارند و همچنین ساخت موسیقی سریال امام علی (ع) اثر ماندگاری شده است تجلیل شود.