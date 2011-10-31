آزمون زبان انگلیسی "جی آر ای" 21 آبان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه این آزمون روزهای سه‌شنبه 17 آبان و چهارشنبه 18 آبان از ساعت 8 تا 14 توزیع خواهد شد.

داوطلبان می‌توانند در تاریخ‌های یاد شده با همراه داشتن کارت شناسائی معتبر (گذرنامه، شناسنامه ویا کارت ملی) برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبد قرنی، پلاک 204 مرکز آزمون‌های بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.