طرح تعریض بلوار غدیر باقرشهر با اعتبار 69 میلیارد ریال آغاز شد

حافظ حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به ترافیک بالای بلوار غدیر در محور تهران – قم و کم عرض بودن آن، وجود کارخانه ها و باراندازها، انبارهای کالای بسیار و املاک واقع در طرح، آزادسازی و تخریب این املاک در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

وی افزود: با اجرای کامل این طرح و ایجاد باند کندرو، ترافیک این محور روان شده و دسترسی شهروندان به حرم مطهر امام راحل(ره)، اتوبان تهران - قم و بهشت زهرا(س) تسهیل خواهد شد.

این مسئول بیان کرد: این اقدام با پیگیری شهرداری و با توافق به عمل آمده با مالکان به مرحله اجرا در آمده است.

وی به ضرورت اجرای طرح تعریض این بلوار و برای رفع مشکلات موجود در منطقه تأکید کرد و افزود: مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر با جدیت پیگیر توافق با دیگر مالکان این منطقه هستند.

حامدی یادآور شد: از زمان اجرای این طرح بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع مصوب باقرشهر، احداث باند کندرو و اصلاحی بلوار غدیر در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: طی سالهای 89 و 90 به میزان 150 هزار متر مربع عرصه و چهار هزار و 400 متر مربع اعیان آزادسازی و تخریب شده و طرح فوق با اعتباری بالغ بر 69 میلیارد و 846 میلیون ریال اجرا شده است.