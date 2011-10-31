اکران رایگان "شکارچی شنبه" در فرهنگسرای بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم دهم و دوازدهم آبان‌ماه در دو سانس 12:30 و 18 به صورت رایگان اکران می‌شود. فیلم سینمایی "شکارچی شنبه" ساخته پرویز شیخ‌طادی است که در سال 1388 تولید شده و پس از دو سال از سوی موسسه پخش فیلم جبرائیل در سینماهای مختلف کشور در حال اکران است.

"شکارچی شنبه" داستان کودکی است که پس از دیدار با پدربزرگ خود، به شناخت جدیدی از هستی دست می یابد. داستان فیلم از این قرار است که زنی یهودی پس از مرگ همسرش، با یک مرد مسیحی ازدواج کرده است. کودک 8-7ساله او در پی اقدامات حقوقی و اصرار پدربزرگش برای مدت کوتاهی به وی سپرده می‌شود. پدربزرگ کودک که یکی از سران جریان فکری صهیونیسم است در جواب نگرانی‌های مادر، وعده می دهد که او یک ماه بیشتر اینجا نمی ماند و پس از آن، کودک با اراده خود هرکجا که خواست بماند.

علی نصیریان بازیگر اصلی فیلم است و دیگر بازیگران آن عبارتند از امیریل ارجمند، دارین خمسه، آرسینه سوکیاسیان، مهدی فقیه و سیلوا آندرانسیان.

دیگر عواملی که با این پروژه همکاری می‌کنند عبارتند از صدابردار: خسرو کیوان مهر، صداگذار: آرش اسحاقی، طراح صحنه و لباس: بابک پناهی، چهره پرداز: سودابه خسروی، جلوه‌های ویژه : جواد شریفی‌راد، فیلمبردار: حسین ملکی، تدوینگر: پرویز شیخ طادی، موسیقی: هادی آرزم، مدیر تولید: مجتبی امینی.

