"پوزیتیویسم منطقی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب پوزیتیویسم منطقی بررسی کوتاه و تحلیل‌گونه‌ای است از یکی از بحث انگیزترین نحله‌های فکری فلسفی فلسفه علم در قرن حاضر.



این نحله فکری (پوزیتیویسم منطقی) در اروپا و آمریکای شصت سال اخیر، چنان انفجاری ایجاد کرد که نه تنها متفکران طراز اول را به خود درگیر کرد، بلکه امواج آن، که به نوعی بر محور پوزیتیویسم منطقی دور می‌زد، به فضای فکری ایران نیز رسید و برخی اندیشه‌های امروز ایران را منقلب کرد.

سبب تألیف این اثر هم، همین بررسی پراکندگی موج انفجار است. به‌ویژه ارزیابی نوگویی و نوآوری‌هایی که مولود آن بوده است.



کتاب حاضر در بیان موضوع و معرفی جامع و موجزی از پوزیتیویسم منطقی آغاز می‌شود، با معرفی تز معروف این مکتب و پیروان و پیشتازان آن ادامه می‌یابد، سپس با ترجمه و نقد یک اثر از برجسته‌ترین رؤسای پوزیتیویسم منطقی و همچنین انتقاد مفصل از کتابی که بیانیه آنان نامیده شده، ختم می‌شود.



این کتاب در 178 صفحه و برای نوبت چهارم در 2000 نسخه از سوی انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده است.