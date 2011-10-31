به گزارش خبرگزاری مهر، در پی نمایش فیلم کوتاه از سوی انجمن سینمای جوانان ایران از بهمن ماه در سینما سپیده تهران و به منظور ایجاد فضای بیشتر و مناسب تر برای اکران این بخش از سینمای ملی کشور و حمایت از نمایش فیلم کوتاه، این انجمن به عنوان یکی از بزرگترین متولیان در امر آموزش، تولید و عرضه فیلم کوتاه و طی توافق انجام شده با مدیریت مجموعه آزادی روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 16 الی 18 اقدام به نمایش فیلم کوتاه خواهد کرد.



برگزیدگان جشنواره بیست و هشتم فیلم کوتاه تهران در دو بخش ملی و بین‌الملل طی پنج سانس 90 دقیقه‌ای و پنج هفته متوالی برای علاقمندان به نمایش در خواهند آمد.



آثاری را که در هفته اول اکران، دوشنبه 16 مهر ماه، به نمایش در می‌آیند، عبارتند از "خاک و تاک" ساخته مظفر حسین خانی هزاوه با کسب تندیس بهترین فیلم در بخش چشم انداز سرزمین زیبای ما، "جاده مسدود است" ساخته وحید حاجیلویی با کسب تندیس بهترین فیلم در بخش پرتوی ایمان و تندیس بهترین فیلم جهان اسلام در بخش بین الملل، "گلستان 1318" ساخته مهدی تنگستانی با کسب تندیس بهترین استعداد جوان در بخش مستند.

همچنین فیلم های "آغ گول" ساخته مهدی حیدری با کسب دیپلم بهترین تصویربرداری در بخش فنی، "اتاقی در نیویورک" ساخته بنیامین هفت لنگ با کسب تندیس بهترین تصویربرداری و دو دیپلم افتخار در بخش بهترین فیلم تجربی مسابقه ملی و بین‌الملل

"تا مردانمان برقصند" ساخته هیوا امین‌نژاد با کسب تندیس بهترین تدوین از دیگر آثاری است که در این سینما به روی پرده می‌رود.



استفاده از این برنامه برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان است.