به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله خاوریمقدم با اشاره به عملکرد یگان حفاظت ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم اظهار داشت: حفاریهای غیرمجاز در سطح استان از طریق ادارهکل با همکاری مردم شناسایی و برای دستگیری متخلفان اقدام میشود.
وی از کشف 304 سکه هخامنشی مربوط به دورههای مختلف در استان قم با همکاری ناجا خبر داد و افزود: حفاظت از ابنیههای تاریخی از دیگر اقدامات بوده که در سال گذشته 40 هزار و 715 مورد سرکشی از آثار به منظور جلوگیری از تجاوز به آنها صورت گرفته است.
سرپرست یگان حفاظت ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با اشاره به تعداد آثار تاریخی استان قم گفت: استان قم دارای بالغ بر 350 اثر ثبتی و 800 اثر میراثی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است که برای حفاظت از این آثار آمادگی کامل برای استفاده از همکاری مردم وجود دارد.
وی یادآور شد: شماره تلفنهای 7ـ7603426 به صورت شبانهروزی آماده پذیرش هر گونه اخبار در زمینه تجاوز به حریم آثار هستند.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست یگان حفاظت ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم از کشف 304 سکه هخامنشی مربوط به دورههای مختلف در قم طخبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله خاوریمقدم با اشاره به عملکرد یگان حفاظت ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم اظهار داشت: حفاریهای غیرمجاز در سطح استان از طریق ادارهکل با همکاری مردم شناسایی و برای دستگیری متخلفان اقدام میشود.
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