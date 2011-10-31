به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله خاوری‌مقدم با اشاره به عملکرد یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم اظهار داشت: حفاری‌های غیرمجاز در سطح استان از طریق اداره‌کل با همکاری مردم شناسایی و برای دستگیری متخلفان اقدام می‌شود.



وی از کشف 304 سکه هخامنشی مربوط به دوره‌های مختلف در استان قم با همکاری ناجا خبر داد و افزود: حفاظت از ابنیه‌های تاریخی از دیگر اقدامات بوده که در سال گذشته 40 هزار و 715 مورد سرکشی از آثار به منظور جلوگیری از تجاوز به آنها صورت گرفته است.



سرپرست یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با اشاره به تعداد آثار تاریخی استان قم گفت: استان قم دارای بالغ بر 350 اثر ثبتی و 800 اثر میراثی دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است که برای حفاظت از این آثار آمادگی کامل برای استفاده از همکاری مردم وجود دارد.



وی یادآور شد: شماره تلفن‌های 7ـ7603426 به صورت شبانه‌روزی آماده پذیرش هر گونه اخبار در زمینه تجاوز به حریم آثار هستند.

