صلاحی: کتابخانه ملی هیچ نقشی در ممیزی کتاب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اسحاق صلاحی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی٬ صبح امروز دوشنبه 9 آبان در سرای روزنامه‌نگاران واقع در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد.

صلاحی در این نشست ضمن معرفی سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: این سازمان از ادغام دو سازمان تشکیل شده و توسط هیئت امنا اداره می‌شود. 3 وزیر علوم و ارتباطات، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و 2 نخبه به همراه رئیس کتابخانه ملی از اعضای هیئت امنا هستند. هیچ سندی در کشور بدون تصویب و تصمیم‌گیری سازمان امحا یا نگهداری نخواهد شد.

وی افزود: شائبه‌ای که مدتی است در ذهن مخاطبان به وجود آمده این است که ما در بحث ممیزی کتاب، چه نقشی داریم. سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی هیچ نقشی در موضوع ممیزی کتاب ندارد و وظیفه‌اش این است که به کتاب‌ها فیپا بدهد. یعنی صدور اولین شناسنامه کتاب با کتابخانه ملی است. بعد از آن بحث اعطای مجوز به محتوای کتاب مطرح می‌شود که این بحث به عهده ارشاد است.

رئیس کتابخانه ملی گفت: اما بعد از گرفتن مجوز است که موضوع واسپاری کتاب به ما مطرح می‌شود. یعنی حداقل 2 نسخه از هر کتابی باید برای کتابخانه ملی ارسال شود و باید به ازای هر 500 نسخه تیراژ، یک نسخه اضافه به سازمان ارسال شود. مازاد کتاب‌ها را هم به کتابخانه‌های مجلس، آستان قدس رضوی، آیت‌الله مرعشی نجفی، دانشگاه تهران و کتابخانه‌های عمومی می‌فرستیم. سعی ‌داریم بحث واسپاری جدی‌تر دنبال شود و فیپا هم با دقت و سرعت بیشتری صادر شود.

صلاحی گفت: پیش از این صدور فیپا تا 6 روز طول می‌کشید. هرچند این مدت در کشورهای اروپایی، تا 20 روز زمان می‌برد، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان امسال، فیپا را به صورت روزانه صادر کنیم. در حال حاضر زمان صدور فیپا 2 تا 4 روز است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به دلیل خروج تعدادی از نیروهای انسانی سازمان، فعالیت‌های فهرست‌نویسی معطل مانده است. سعی داریم در این زمینه با 2 مدل سرعت و اضافه‌کاری بیشتر و با برون‌سپاری کار به دانشجویان و افراد باتجربه، این قول را بدهیم که کار فهرست‌نویسی تا پایان سال 91 به اتمام برسد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: برخی از ناشران این تصور را دارند که قرار دادن کتابشان در سایت کتابخانه ملی، موجب کم شدن استقبال از نسخه کاغذی آن می‌شود، اما این موضوع را امتحان کردیم و متوجه شدیم، چنین کاری باعث تبلیغ و استقبال بیشتر از کتاب می‌شود. به قول رهبر انقلاب، هیچ چیز جای کتاب را نمی‌گیرد. بنابراین ما هم به طور جدی به دنبال دیجیتالی کردن کتاب‌ها هستیم.

وی افزود: در حال حاضر 14 هزار جلد فهرست‌نویسی شده‌اند که 11 هزار جلد از این تعداد معرفی و اطلاع‌رسانی شد‌ه‌اند. قول می‌دهیم آن‌چه در مخازن کتابخانه ملی موجود است، چه به صورت ارائه در تالار کتابخانه و چه به صورت دیجیتالی در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیرد. سعی داریم به جای شلوغ‌کاری و به‌هم ریختگی، کارها را با تمرکز پیش ببریم. ما چهارمین کتابخانه در دنیا هستیم که شیفت شب داریم و 24 ساعته کار می‌کنیم. به علاوه سومین کتابخانه‌ دنیا هستیم که اطلاعاتمان را از طریق تلفن همراه در اختیار مشترکان قرار می‌دهیم.

صلاحی با اشاره به رویکرد غرب درباره علوم انسانی گفت: غربی‌ها هر آنچه را در حوزه مابعدالطبیعه قرار بگیرد، علم نمی‌دانند و تمام گزاره‌های دینی و علوم انسانی را مطالب غیر عملی می‌دانند و اصل و فرع موضوع برایشان، رقم تیراژ است. طبقه‌بندی غالب علوم، همان طبقه‌بندی غربی است. نگرش ما این است که می‌توانیم با دیدگاه‌ها و مبانی نظری و فلسفی‌مان، این دید را تغییر بدهیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: بنابراین در هفته کتاب، نخستین همایش ملی مبانی نظری و فلسفی کتابداری را برگزار خواهیم کرد و می‌خواهیم این همایش را سال‌ آینده به صورت بین‌المللی برگزار کنیم. تا به حال 150 خلاصه مقاله برای این همایش به دستمان رسیده است. 29 آبان آخرین برنامه‌مان با محور هفته کتاب را برگزار خواهیم کرد. این برنامه درباره حامیان نسخ خطی است و برای اولین بار خارج از تهران و در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. علت برگزاری این برنامه در مشهد این است که هم از ظرفیت‌های بیرون از تهران استفاده کنیم و هم عدالت را رعایت کنیم.