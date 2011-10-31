حجت الاسلام سید محمود علوی در حاشیه برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا بنا دارید در این دوره از انتخابات به عنوان سرلیست جبهه ایستادگی وارد عرصه انتخابات شوید؟ گفت: مجموعه های مختلفی از بنده دعوت کرده اند تا در این دوره از انتخابات شرکت کنم و تصمیم گرفته ام درخواست دوستان را قبول کنم و از حوزه انتخابیه تهران وارد عرصه انتخابات مجلس نهم شوم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه به صورت مستقل در عرصه انتخابات شرکت خواهم کرد در عین حال تصریح کرد که گروه ها و تشکل های مختلفی بنده را در فهرست انتخاباتی خود قرار می دهند و فقط درباره این تشکل ها می توانم به این نکته بسنده کنم که تمامی آنها در راستای منویات مقام معظم رهبری فعالیت می کنند.