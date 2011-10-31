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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

پنجمین یادواره شهدای دانش­آموز بخش کهک برگزار شد

پنجمین یادواره شهدای دانش­آموز بخش کهک برگزار شد

کهک - خبرگزاری مهر: پنجمین یادواره­ شهید محمد حسین فهمیده و ده تن ازشهدای دانش­آموز بخش کهک در این بخش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک در این مراسم  که صبح  دوشنبه باحضور مسئولین ادارات و نهاد‌ها و دانش­آموزان این بخش در دبیرستان آزادگان شهر کهک برگزار شد با بیان اینکه ایثار و شهادت مردم غیور ایران اسلامی به‌ ویژه جوانان و دانش آموزان در زمان دفاع مقدس بسیار ارزشمند و ستودنی است، افزود: آنان با فدای جان خویش عزت و افتخار برای میهن اسلامی آفریدند و اقتدار امروزی ایران را مرهون‌‌ همان رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان هستیم.

محمد رضا باقری زادگان اظهار داشت: ولایت مداری، بسیجی بودن و بسیجی ماندن اقتضای زمان است و در حال حاضر با وجود جنگ نرم دشمن وظیفه­ی نوجوانان و جوانان سنگین­‌تر است و بصیرت و شناخت دشمن یکی از سلاح­های جوانان برای مقابله با دشمن به شمار می‌­رود.

وی وجود ماهواره و اینترنت و سایت‌های غیر اسلامی را حربه‌ای از جنگ نرم دشمن عنوان کرد و گفت: دشمنان اسلام و قرآن با شکست در جنگ سخت هشت ساله، این بار با جنگ نرم وارد میدان شدند و هدف اصلی آنان ترویج بدحجابی و بی‌حجابی، فرهنگ‌های غلط غربی و دور کردن جوانان از خانواده و اعتقادات اسلامی و قرآن است.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک با تاکید بر اینکه دانش آموزان با تحصیل و تهذیب و کسب درجات علمی می‌توانند به طور شایسته ادامه دهندگان راه شهیدان و پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی باشند، افزود: در این راه خطیر باید از ائمه و شهیدانی چون حسین فهمیده الگوبرداری کنید.

باقری زادگان هدف از برگزاری یادواره­ی شهید محمد حسین فهمیده را تداعی اهداف و آرمان­های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره­ی آنان عنوان کرد و گفت: همه­ی ما باید تلاش کنیم تا رهرو واقعی راه شهدا باشیم چرا که رسیدن به سعادت و کمال‌‌ همان راهی است که شهدا آن را پیموده­ و به سعادت رسیده­اند.

کد مطلب 1448182

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