فرهنگ فصیحی در گفتگو با مهر با بیان اینکه همایش بین المللی فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز فردا با حضور شخصیت های بزرگ و مطرح انرژی جهان در تهران به مدت 2 روز آغاز به کار می کند، گفت: در این گردهمایی علاوه بر وزیر نفت ایران، چهره های مطرح نفت، گاز و انرژی جهان هم حضور پیدا می کنند.

وی با اعلام اینکه در این گردهمایی عبدالله سالم البدری دبیر کل اوپک یکی از سخنرانان کلیدی است، تصریح کرد: همچنین یحیی معروفی دبیر کل سازمان اکو، لئونید بوخانوفسکی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز و جف باتلر پژوهشگر مؤسسه تحقیقات نوآوری دانشگاه منچستر انگلستان و عضو کمیته مشاورین انجمن بین المللی مدیریت فناوری (IAMOT) از دیگر چهره های شناخته شده انرژی جهان در این همایش هستند.

مشاور رئیس موسسه مطالعات بین المللی انرژی همچنین از حضور نئوون هالست دبیر کل مجمع جهانی انرژی (IEF) به عنوان یکی دیگر از سخنرانان همایش بین المللی فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز یاد کرد و افزود: مایکل نیونهام مشاور و مدرس در زمینه نوآوری سازمان یافته، کریس کوک پژوهشگر کالج لندن هر 2 از انگلیس، سام باردن مدیرعامل اس.بی.آی مارکت امارات و آکاکی خلادزه استاد دانشکده مدیریت، فناوری و نوآوری دانشگاه قفقاز از گرجستان از دیگر سخنرانان کلیدی این گردهمایی هستند.



این مقام مسئول در تشریح اهداف برگزاری همایش بین المللی فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز با بیان اینکه درحال حاضر صنعت نفت عمدتا صادرکننده نفت و برخی فرآوردههای نفتی است که با اجرای صحیح مدیریت فنآوری می توانیم صادرکننده فنآوریهای نوین باشیم، گفت: بیش از یکهزار متخصص از بخشهای مختلف صنعت نفت در این گردهمایی شرکت خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه صنعت نفت یک صنعت تکنولوژی محور است و هرچه مدیریت فنآوری پیشرفته تر باشد، وابستگی کشور به خارج کمتر خواهد بود، بیان کرد: بسیاری از صنایع در جهان توانسته اند با وجود عمر کوتاه ولی با استفاده از تکنیکهای جدید، صادرکننده تکنولوژی شده و دیگر کشورها را به خود وابسته کنند.



به گفته فصیحی بر این اساس صنعت نفت ایران می تواند با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین، فاکتورهای ضریب ازدیاد برداشت، کیفیت برداشت، استخراج اقتصادی از مخازن نفت و گاز، روشهای انتقال، تبدیل مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا را ارتقا داده و درآمد بیشتری را برای کشور به همراه آورد.

به گفته وی تدوین نقشه راه فناوری در صنعت نفت و گاز، ارتقا فناوری و ظرفیت جذب آن، تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی که حلقه مفقوده کنونی مدیریت تکنولوژی در کشور محسوب می شود، ارزیابی فناوریهای موجود و ارزیابی توانمندی فناوری در توسعه توان ساخت داخل تجهیزات، مدیریت ریسک و مدیریت سبد پروژههای تحقیق و توسعه، نظام نوآوری در صنعت نفت و گاز شامل موضوعات مالکیت فکری و زیرساختهای فکری و دیپلماسی انرژی در بخش انرژی ازجمله محورهای همایش هستند.



به گزارش مهر، هدف از برگزاری این گردهمایی بین‌المللی، شناسایی و معرفی روش‌های نوین مدیریت نوآوری و فناوری همچون برنامه‌ریزی راهبردی و نقشه راه فن‌آوری در صنعت نفت، انتقال فن‌آوری و نقش ظرفیت جذب، یادگیری سازمانی و مدیریت سر زیردانش در ارتقای توانمندی توسعه فن‌آوری و تاثیر به کارگیری این فنون بر آینده صنعت نفت و گاز است.



از سوی دیگر در حاشیه برگزاری این همایش، یک نمایشگاه و مجموعه‌ای از کارگاههای آموزشی جانبی با حضور متخصصین و صاحب نظران داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف مدیریت فناوری برگزار خواهد شد.