به گزارش خبرگزاری مهر، از بین این آثار رسیده، شبکه یک سیما 50 فیلم، شبکه دو سیما 30 تله ‌فیلم، شبکه سه سیما 14 تله‌فیلم، شبکه چهار سیما 21 تله‌ فیلم، شبکه پنج سیما 32 تله ‌فیلم، شبکه جهانی جام‌جم سه تله ‌فیلم،‌ شبکه قرآن دو تله ‌فیلم و مرکز سیما فیلم 28 تله ‌فیلم به نخستین جشنواره تلویزیونی جام‌جم در بخش فیلم‌های تلویزیونی ارسال کرده‌اند.

مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما، قائم مقام رئیس شورای‌عالی سیاستگذاری و دبیر بخش فیلم‌های تلویزیونی نخستین جشنواره تلویزیونی جام‌جم است و هیئت‌انتخاب این بخش را جواد اردکانی، علیرضا برازش، رویا تیموریان، عزیزالله حاجی‌مشهدی، احمد شاکری، محسن علی‌اکبری، رضا مقصودی و مسعود نقاش‌زاده تشکیل می‌دهند.

این جشنواره که قرار است در آینده با رویکرد جهانی برگزار شود، آذرماه سال 1390 در سه حوزه فیلم‌های تلویزیونی، مستند و پویا نمایی (انیمیشن) به اجرا درمی‌آید.

