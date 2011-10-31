انتقال کتابخانه «جرج جرداق» منتظر اختصاص بودجه کلان از سوی رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش «جرج سمعان جرداق» نویسنده معروف مسیحی تصمیم به فروش کتابخانه شخصی‌اش گرفت.

بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از رسانه‌ها، دلالان بین‌المللی کتاب دست به کار شدند تا این مجموعه عظیم و گرانبها را با قیمت‌هایی که خود مایل به پرداخت آن بودند، تهیه کنند.

در همین حال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به صورت رسمی اعلام کرد که حاضر است این کتابخانه را از جرداق خریداری کند و بلافاصله مذاکرات با مسئول رایزنی فرهنگی ایران در لبنان و نیز سفیر کشورمان در بیروت آغاز شد.

به گفته «حبیب الله عظیمی» معاون این سازمان، کتابخانه جرداق بسیار غنی است و با توجه به آثار مهمی که او در زمینه اهل بیت (ع) تدوین کرده‌، کتابخانه ملی ایران آمادگی خریداری این کتابخانه غنی را دارد.

امروز دوشنبه 9 آبان و پس از حدود دو ماه از رسانه‌ای شدن تمایل جرج جرداق به فروش کتابخانه شخصی‌اش، «اسحاق صلاحی» رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره نتایج بررسی‌ها در این باره به خبرنگار مهر گفت: این کتابخانه بسیار غنی و شامل بیش از یک میلیون جلد کتاب مهم و مرجع به زبان‌های عربی، انگلیسی، لاتین و برخی زبان‌های دیگر است.

وی افزود: گردش کار مربوط به برآورد اهمیت مجموعه و رقم مورد نیاز برای خرید آن انجام شده و ما منتظر تخصیص بودجه لازم از طرف رئیس جمهوری هستیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور رقم مذکور را اعلام نکرد، اما گفت: بودجه کلانی درخواست شده و با توجه به اینکه دلالان بین‌المللی کتاب و آمریکایی به دنبال خرید این مجموعه هستند، فعلاً این مبلغ را اعلام نمی کنیم، اما امیدواریم تخصیص یابد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان همچنین از برنامه این سازمان برای خرید یک مجموعه بسیار نفیس و مهم از کشور فرانسه خبر داد و اعلام جزئیات آن را به آینده نزدیک موکول کرد.