پاسداشت سال جهاد اقتصادی در جشنواره سینما حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه جهاد اقتصادی ‌جشنواره سینماحقیقت متشکل از سید حسین حق گو تهیه‌کننده سینمای مستند، محمدجواد لسانی مدیر فرهنگی و رضا کاظمی منتقد سینما، پس از بازبینی 41 فیلم مستند متقاضی شرکت در این گونه موضوعی، 9 فیلم را جهت رقابت در این بخش از مسابقه ملی برگزیدند.



اسامی فیلم‌های منتخب بخش جهاد اقتصادی جشنواره سینما حقیقت عبارتند از: "بازگشت یک ناوشکن" نصیر دریشوند، "بَرتَش" طالب رماوندی، "پایا" پروانه مرزبان، صادق دقیقی، "تقویم توت فرنگی" عثمان محمدی، "شهر پولکی" محسن خان جهانی، "شیشه بلور" سجاد میرزائیان دهکردی، "عاشقانه ای برای عالیجناب کرم ابریشم" لیلا فولادوند، محمدحسین نظری، "کریم و یارانه اش" سیدمحمد میرسلطانی و"لبه روشنی" محمدحسین اکبری.



جایزه بخش ویژه جهاد اقتصادی جشنواره‌ پنجم سینماحقیقت، تندیس فیروزه‌ای، دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال می‌باشد که در آیین اختتامیه جشنواره، به مستندساز برگزیده این بخش اهداء خواهد شد.



پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت، طی روزهای 16 تا 21 آبان‌ماه 1390، در سینما فلسطین و سینماسپیده شهر تهران برگزار خواهد شد.

