مسئول اجرای این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح برای اولین بار در شهرستان رباط کریم به منظور ایجاد یک فضای رقابتی سالم بین مشاورین املاک راه اندازی شده است.

علی نیک انجام اظهار داشت: به رغم اینکه در جامعه امروزی به ویژه در دولت احمدی نژاد بحث دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و تاکنون توفیقات خوبی را به همراه داشته است.

این مسئول تاکید کرد:بی شک اجرای این طرح در این شهرستان یک نیاز اساسی به شمار می رود .

به گفته وی این طرح از سوی گروه طراحان وب نوین و همچنین تحت نظارت اتحادیه مشاورین املاک این شهرستان راه اندازی شد.

نبیک انجام با اشاره به دیگر ویژگی های اساسی این اقدام افزود : با راه اندازی سامانه جمع آوری اطلاعات املاک این شهرستان دریک پایگاه می توان در فضای مجازی یک رقابت سالم بین مشاورین املاک وهمچنین کسب درآمد بهتر با اعتماد بیشتر از طریق این پایگاه بدست بیاورند.

مسئول روابط این سایت درادامه بیان کرد: تمامی مشاورین املاک شهرستان رباط کریم می توانند برای ثبت نام رایگان دراین سامانه به آدرس www.amlakrobat.irمراجعه کنند.