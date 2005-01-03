مسعود ده نمكي: هر دو جناح نگران ليز خوردن هاشمي به سمت جناح مقابل هستند/ هاشمي با منتقدان خود برخورد مناسبي نداشته است

مسعود ده نمكي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" افزود: به نظر من نطق الياس نادران در جلسه علني مجلس نيز به خاطر ترس از اين است كه حضور هاشمي رفسنجاني باعث مي شود تمام برنامه ريزي هايي كه اين جريان داشته است بر هم بخورد.



وي تاكيد كرد: سياسي كاري در نوع برخورد با هاشمي رفسنجاني حرف اول را مي زند، هم طرفداري از هاشمي و هم نقد هاشمي در جهت سياسي كاري است و كمتر افرادي پيدا مي شوند كه صادقانه و تنها به خاطر حفظ مصالح انقلاب نظرات خود در خصوص هاشمي رفسنجاني را طرح كنند.



ده نمكي خاطرنشان كرد: برخي از منتقدان هاشمي كه از نيروهاي دلسوز انقلاب هم بوده اند، در زمان خود و در اوج اقتدار هاشمي رفسنجاني حرف هاي خود را بازگو كرده اند ؛ اما متاسفانه هاشمي در واكنش به اين گونه انتقادها مناسب عمل نكرد.



وي اظهار داشت : درآن زماني كه هاشمي طرفداران سختي داشت كه مخالفت با او را مخالفت با اسلام و انقلاب قلمداد مي كردند، اين طرفداري ها سياسي كارانه براي حذف منتقدان بود .



وي افزود : در زمان مجلس ششم نيز منتقدان اصلاح طلب هاشمي رفسنجاني نيزعليرغم اينكه نان و نمك هاشمي رفسنجاني و حزب كارگزاران را خورده بودند براي كسب موفقيت درمجلس ششم سياسي كارانه به هاشمي رفسنجاني تاختند و كساني نيز كه مي گفتند كه هاشمي ركن نظام است و بايد به مجلس بيايد به فكر بقاي سياسي خود بودند.



ده نمكي گفت : اصولگرايي به اين معناست كه نقد و طرفداري ما از اشخاص برمبناي اصول باشد نه سياسي كاري، درغير اين صورت جريان اصولگرا با ديگران جريان ها چه تفاوتي خواهد داشت .



مديرمسئول نشريه صبح دوكوهه تاكيد كرد: امروز بايد ببينيم منافع نظام دفاع از هاشمي يا انتقاد از هاشمي را ايجاب مي كند نه منافع خودمان ، اين رفتار با اصولگرايي در تناقض است، اگر كساني به نام اصولگرايي سر كار آمده اند و تصور مي كنند سياست هاي هاشمي با اصول آنها در تعارض است نمي توانند لاپوشاني كنند.



وي اضافه كرد: محيط سياسي ما محيط آلوده اي است كه صداقت و شفافيت در آن وجود ندارد و به همين دليل جريانات سياسي نمي توانند نظرات و ديدگاه هاي واقعي خود را در خصوص هاشمي به واقعيت ابراز كنند .

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