انتخابات اتاق تعاون غیرقانونی است/ جزئیات شکایت به قوه قضائیه

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر، با اشاره به مسائل و حواشی انتخابات اخیر اتاق تعاون ایران و موضع گیری صریح و شفاف 102 تن از نمایندگان مجلس و کمیسیون ویژه اصل 44 گفت: متأسفانه به دلیل دخالت های غیرقانونی دولت در نتایج انتخابات اتاق تعاون، مسائلی پیش آمد که منجر به تغییر رویه قانونی آن شد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه حواشی انتخابات اتاق تعاون و مسائل به وجود آمده باعث حساس شدن فضای عمومی کشور و مجلس شد، اظهار داشت: کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس پیرو اعتراضات اتاق های تعاون استان ها و اتحادیه ها به این موضوع حساسیت نشان داد و امروز نیز صریحاً اعلام کرد که انتخابات اتاق تعاون غیرقانونی است و دبیر کل انتسابی وزارت کار نمی تواند فعالیت کند.

رحمانی نیا با اشاره به اینکه در این رابطه شکایتی نیز تنظیم و به قوه قضاییه ارسال شد، از دخل و تصرف های غیر قانونی وزارت کار انتقاد کرد و بیان داشت: اعمال نفوذهای مختلف در نتیجه انتخابات منجر به این قضیه شد که مجلس موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه اقدامات غیرقانونی وزارت کار باعث اعمال نفوذ شدید اقلیت غیرقانونی شد.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون ویژه اصل 44 اعلام کرد که دبیر کل انتسابی جدید مورد قبول آنها نیست و عنوان کردند که تا زمان روشن شدن وضعیت انتخابات و تعیین تکلیف آن، هیچ کاری نباید صورت گیرد تا قوه قضاییه بتواند در زمان مناسب در این رابطه اظهار نظر رسمی کند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه در زمینه دخالت های غیرقانونی شکایت هایی را تنظیم و به قوه قضائیه ارائه دادیم، خواستار تسریع در بررسی این شکایت شد و گفت: ما تمام اسناد و مدارک مربوط به دخالت های غیرقانونی وزارت کار را به قوه قضاییه ارائه کردیم. وزارت کار مسئول نظارت و پاسخگویی است.