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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۹:۴۹

نماينده تهران در گفتگو با "مهر" :

بايد فعاليت اطلاعاتي بيشتري براي پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي انجام شود

پرويز سروري با تاكيد بر اين مساله كه متاسفانه سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني مورد غفلت واقع شده است، گفت : قطعا ايران بايد فعاليت هاي اطلاعاتي بيشتري در اين زمينه انجام دهد و از ابزارهاي اطلاعاتي خود براي روشن شدن هر چه سريعتر سرنوشت اين 4 نفر استفاده كند.

پرويز سروري نماينده تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : اين مساله كه 22 سال از ربوده شدن 4 ديپلمات ايراني در لبنان مي گذرد و اين مدت تا كنون به طول انجاميده است و هنوز تكليف اين ماجرا روشن نشده، نشان دهنده آن است كه ما در روند پيگيري هاي خود مشكلاتي داشتيم كه هنوز اين موضوع به نتيجه مشخصي نرسيده است.

وي افزود : رژيم صهيونيستي در زمينه پيگيري سرنوشت خلبان ربوده شده خود منسجم عمل كرده است به علت اين كه موضوع را در بعد خودش درك كرده اند و از آن به عنوان ابزاري براي مطامع تبليغاتي خودشان و هم براي فشار به كشورهاي ديگر استفاده مي كنند.

نماينده تهران تاكيد كرد : مسئولان ما چون مصمم در پيگيري پرونده 4 ديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي نيستند، اين موضوع را به صورت حاشيه اي پيگيري مي كنند و هر از چندگاهي اين موضوع در بعد تبليغاتي مطرح شده و سپس افت كرده است.

پرويز سروري گفت : ما هنوز يك روند مشخصي را براي پيگيري اين جريان پيش بيني نكرده ايم و به نظر مي رسد با توجه به مطرح بودن مساله تروريسم و مبارزه با آن، سرنوشت 4 ديپلمات ايراني دربند رژيم صهيونيستي را به عنوان كساني كه علي رغم اين شعارهاي زيبا، 22 سال است كه دربند رژيم صهيونيستي اسيرند و خبر موثقي از سرنوشت آنان دردست نيست، مطرح كرد.

وي افزود : حزب الله لبنان نيز اين مساله را پيگيري مي كند و قطعا ايران نيز بايد فعاليت هاي اطلاعاتي بيشتري در اين زمينه انجام دهد و از ابزارهاي اطلاعاتي خود براي روشن شدن هر چه سريعتر سرنوشت 4 ديپلمات دربند رژيم صهيونيستي استفاده كند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت : مسائلي در مورد پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات در ابعاد فرهنگي و تبليغاتي از سوي بعضي از اعضاي كميسيون فرهنگي در حال پيگيري است كه نتايج آن به اطلاع عموم خواهد رسيد.

کد مطلب 144822

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