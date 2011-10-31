کرج در سایه البرز گم شد/ مطالبات مردمی پابرجاست!

به گزارش خبرنگار مهر، تا پیش از تشکیل استان البرز به دلیل بسیاری مسائل که از اهم آن می توان به مهاجرتهای افسار گسیخته و بی رویه، نبود اعتبارات مورد نیاز و همچنین پاسخگو نبودن ساختار اداری و تشکیلاتی اشاره کرد، باعث شد نیازهای به حق مردم روی زمین بماند.

مطالبات انباشته شده مردم در طول دهه های گذشته به گونه ای رقم خورد که چاره ای جز استان شدن برای مهاجرپذیرترین شهر کشور باقی نگذاشت و دولت را مجبور کرد تا عزم خود را برای حل مشکلات این شهرستان جزم کند.

پیگیریهای تشکیل استان البرز از زمان فعالیت دولت اصلاحات آغاز شد و طی دولتهای نهم و دهم به منصه ظهور رسید و بدین وسیله سنگ بنای رفع بخش اعظمی از مسائل و مشکلات این شهرستان گذاشته شد.

شمع یک سالگی البرز در سکوتی سنگین خاموش شد و حال، روزها یکی پس از دیگری دوسالگی البرز را به نظاره نشسته است تا ببیند حال که استان شکل گرفته و استاندار و مدیران کل بر مسند ریاست نشسته اند، قرار است چه اتفاق مهمی برای کرج بیفتد که تاکنون تنها به وعده اش بسنده شده است.

تجربه تلخ نزدیکی به پایتخت و سایه سنگین تهران یادآور روزهای سختی است که باید با تلاش و فعالیت بیش از پیش مدیران و مسئولان شهرستان و استان از ذهن مردم زدوده شود هرچند که البرز امروز نیز این بیم دوباره را برای مردم زنده کرده است.

شهرستان کرج به دلیل وی‍ژگی های خاص سیاسی و جغرافیایی شهرستانی است که باید برای رفع مشکلاتش همتی مضاعف صورت گیرد.

وضع نگرانی بومیان وساکنان این آبادی که امروز به زعم فرماندارش به کارگاهی عمرانی تبدیل شده است نیازمند همت وغیرتی است که بارها از سوی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس از تریبون های مختلف به گوش رسیده است.

هرچند که در ابتدای تشکیل استان تنها راه برون رفت کرج از مسائل و مشکلات بیشمار، ارتقاء ساختار اداری و تشکیلاتی شهرستان عنوان می شد اما امروز شاهدیم که این ارتقاء صورت گرفت اما استان دچار حواشی مختلفی بود که موجب شد ثمرات واقعی این تحولات کمرنگ شود.

شهرستان کرج که با حدود دو میلیون نفر جمعیت، 80 درصد جمعیت استان را در دل خود جای داده است شایسته اقداماتی اساسی است که بتواند بستر خدمت رسانی بهینه به مردم و رفع مشکلات بیشمار آنان را فراهم کند.

آغاز نامهربانی البرز با کرج در اوایل سال جاری از سوی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری این شهرستان مطرح شد.

عزیز اکبریان در این جلسه با تاکید بر اینکه نباید حق و حقوق کرج را درکنار البرز به فراموشی سپرد، اظهار داشت: تقویت حوزه های مختلف این شهرستان اولویتی است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان شهرستان و استان قرار گیرد.

وی افزود: تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری به این شهرستان باید به جد در دستور کار مدیران قرار گیرد تا در پایان سال شاهد تحولات اساسی و زیرساختی در حوزه های مختلف شهرستان باشیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی مدیران شهرستان کرج نسبت به پیگیری مصوبات سفر کوتاهی می کنند، خاطر نشان کرد: عملیاتی شدن اهداف دولت در راستای ارائه خدمات به مردم مستلزم پیگیری جدی مدیران و جزء وظایف ذاتی دستگاههاست که متاسفانه با غفلت برخی مدیران مواجه است.

وی با بیان اینکه 80 درصد استان البرز را شهرستان کرج تشکیل می دهد، یادآور شد: کرج به عنوان مرکز استان تازه تاسیس البرز نیازمند نگاه ویژه مدیران استانی و شهرستانی است تا بتواند علاوه بر ارائه خدمات بهینه به مردم، این استان را به جایگاه واقعی خود در سطح کشور برساند.

اکبریان بیان کرد: تحقق این مهم تنها در سایه توجه بیش از پیش مدیران شهرستان و استان و همچنین انجام وظایف ذاتی دستگاه ها میسر است که انتظار می رود با دقت نظر مدیران و مسئولان به مطالبات اصلی مردم پاسخ مثبت داده شود.

وی تاکید کرد: استان البرز در بسیاری شاخصها از جمله بهداشت و درمان و امکانات ورزشی و تربیت بدنی و امکانات فرهنگی و آموزشی و دانشگاهی در آخرین رتبه کشور قرار دارد.

در این راستا البرز در حالی از بسیاری از شاخصها عقب تر است که در شاخصهای جمعیتی، استان نهم کشور محسوب می شود بنابراین انتظار داریم دولت محترم نسبت به اجرای مصوبات سومین سفر ریاست جمهوری و رفع محرومیت از این استان اقدام عملی انجام دهد.

دلخوری و ابراز نگرانی های مسئولان شهرستان به این تذکر ختم نشد و بااعلام بودجه اولیه این شهرستان که در نیمه دوم خرداد ماه سال جاری در دومین نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان با کمیته برنامه ریزی شهرستان طالقان که با حضور استاندار البرز و سایر مسئولان استانی و شهرستانی به میزبانی فرمانداری طالقان برگزار شد، به اوج خود رسید.

فرماندار کرج با انتقاد از سهم اعتبارات این شهرستان از بودجه سال 90 استان نسبت به سه شهرستان دیگر البرز اظهار داشت: شهرستان کرج بیش از 80 درصد جمعیت استان را در خود جای داده و از لحاظ کشوری هم جایگاه ویژه‌ای دارد.

مهدی ایران ن‍ژاد با اشاره به اظهارات معاون برنامه ریزی استانداری البرز مبنی بر اختصاص 51 درصد از اعتبارت سال 90 استان البرز به شهرستان کرج، کلان بودن این شهرستان و میزبانی از 80 درصد جمعیت استان، استقرار انبوه کارخانجات و صنایع در کرج، استقرار ادارات کل و سازمان‌ها و ارگان‌های کشوری در آن و نزدیکی به پایتخت را مورد توجه قرار داد .

وی تصریح کرد: در واقع بودجه کرج به نسبت سال گذشته صرفاً 30 درصد رشد داشته است حال آنکه شهرستان ساوجبلاغ و دو شهرستان دیگر استان حداقل 50 درصد افزایش بودجه داشته‌اند.

باید پذیرفت کرج به عنوان قلب تپنده استان البرز باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد و مناسب با افق توسعه‌ای این شهرستان، بودجه‌های استانی و ملی به کرج سرازیر شود که متاسفانه در حال حاضر این طور نیست.

پس از این نشست به دنبال پیگیری های فرماندار کرج و رایزنی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم اعتباری شهرستان افزایش یافت و بر روی عقربه 61 درصد نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ایستاد.

از سوی دیگر، تغییر نام سایپای کرج به سایپای البرز تنها دستاورد تشکیل استان برای شهرستان کرج در ابتدای فعالیت استانی بود. اتفاقی که موجب موضع گیری برخی مسئولان کرجی از جمله رئیس شورای اسلامی شهر کرج شد.

محمود دادگو تغییر نام سایپای کرج به سایپای البرز را غیرمنطقی عنوان کرد و خواستار دقت نظر مسئولان عالی رتبه استان به این مقولات شد.

جایگزین شدن ادارات کل به جای ادارات شهرستانی دیگر اتفاقی بود که موجب شد نگاهها بیش از پیش متوجه کم رنگ شدن کرج شود.

در این اقدام که سنگ بنای آن توسط استانداری البرز پس از تشکیل استان گذاشته شد کم کم با مهاجرت مدیران کل به این استان تقویت شد و باعث شد تابلوی ادارات کرج یکی پس از دیگری به پائین کشیده شود و نام ادارات کل البرز بر آن خودنمایی کند، مستقر شدن استاندای در فرمانداری سابق از جمله دستاوردهای تشکیل استان البرز برای این شهرستان بود.

فرماندار کرج که خود از مدیران بومی کرج است بار دیگر در موضع گیری خود در نشستی خبری با حضور رسانه های گروهی شهرستان از احیای حقوق کرج گفت و در تذکری به مدیران کل خواستار توجه و دقت نظر در رابطه با مسائل مختلف کرج شد.

وی با بیان اینکه هشت اداره کل البرز به دلیل عدم معرفی مدیران شهرستانی و عدم تخصیص ساختمان به ادارات شهرستانی تذکر گرفته اند،‌گفت:این ادارات اگر در مهلت مقرر به تذکر عمل نکنند از اعتبارات شهرستانی 90 بی بهره می مانند.

ایران نژاد گفت: با استان شدن البرز انتظار می رفت روند توسعه شهرستانها نیز سرعت گیرد و از این رو نیاز است علاوه بر پرداختن به مسائل کلان استان، مطالبات شهرستانها نیز به طور ویژه پیگیری شود.

وی یکی از اهداف استان شدن را توسعه و رشد پرشتاب ذکر کرد و گفت: دراین راستا نباید با سرکار آمدن ادارات استانی ادارات شهرستانی به فراموشی سپرده شوند.

وی بیان کرد: اداراتی که به آنها تذکر داده شده است، موظفند ظرف مدت تعیین شده نسبت به معرفی روسای ادارات شهرستانی و نیز اختصاص ساختمان برای این ادارات اقدام کنند.

ایران نژاد گفت: در صورت عمل نکردن به تذکر فوق ادارات تابعه فوق از اعتبارات شهرستانی سال 90 محروم خواهند ماند.

فرماندار کرج ادامه داد: اداره کل تربیت بدنی یکی از اداراتی است که در این خصوص تذکر گرفته است.

مواضع مختلف مدیران استانی و شهرستانی تنها موید این مطلب است که تنها علت استان شدن کرج، رفع مشکلات این شهرستان در قالب تشکیل استان بود. خواسته ای که پس از سالها تلاش و پیگیری از سوی مدیران مختلف برای خارج شدن از زیر سایه سنگین پایتخت صورت گرفت تا بتواند فصل جدیدی از خدمت رسانی بهینه به مردم را به تصویر کشد.

تحقق این مهم مادامی میسر خواهد شد که کرج در سایه تعامل و مشارکت گسترده مدیران و مسئولان استان و شهرستان فارغ از دیدگاه ها و سلایق مدیریتی تنها با رویکرد خدمت رسانی به مردم به جایگاه واقعی خود در سطح کشور دست یابد.

با توجه به اهمیت موضوع درآینده ای نزدیک درپرونده ای ویژه به این موضوع پرداخته خواهد شد. دراین راستا ازصاحب نظران ، اصحاب رسانه ،مردم ومسئولین دعوت می شودنظرات، راهکارها ودیدگاه های خود را به این نشریه ارسال نمایند.

شمسی یوسفی