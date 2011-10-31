بارش باران پاییزی هوای کهگیلویه وبویراحمد را بهاری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران که از صبح یکشنبه در استان آغاز شد تا شب گذشته ادامه داشت و پس از چندین ماه شاخ و برگ درختان جنگلی این استان را از گرد وغبارهای تابستان گذشته پاک کرد.

بارندگی در این ماه از سال همچنین موجب خوشحالی کشاورزانی شد که خود را برای کشت پاییزه آماده کرده اند.

همچنین برخی عشایر کوچرو استان که به دلیل عدم بارندگی طی ماه اخیر همچنان در مناطق ییلاقی ساکن بودند، پس از باران روز گذشته کوچ خود را به مناطق قشلاقی آغاز کردند.

بیشترین بارندگی در سی سخت با 5.8 میلیمتر

کارشناس هواشناسی استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی روز گذشته شهر سی سخت با 5.8 میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش را در استان داشته است.

ولی بهره مند افزود: همچنین میزان بارندگی در امام زاده جعفر 4.2، یاسوج 3.7، گچساران2.8، دهدشت 1.1 و لیکک 1.2 میلیمتر گزارش شده است.

وی یادآور شد: در سال زراعی گذشته یاسوج با 670 میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش را در استان داشت.

بهره مند همچنین بیان داشت: ناپایداری هوا تا فردا در استان ادامه دارد و در برخی نقاط کوهستانی احتمال بارش رگبار پراکنده وجود دارد.

وی بیان کرد: از یکشنبه آینده سیستم بارش زای دیگری وارد استان خواهد شد و بارندگی خوبی به همراه خواهد داشت.