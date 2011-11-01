به گزارش خبرنگار مهر، با حضور پنج چهره مطرح انرژی جهان همایش بین‌المللی فن‌آوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز امروز 10 آبان ماه امسال در تهران آغاز بکار کرد.

در این گردهمایی 2 روزه علاوه بر رستم قاسمی وزیر نفت ایران، عبدالله سالم البدری دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز از دیگر سخنرانان کلیدی این همایش است.



یحیی معروفی دبیر کل سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)، لئونید بوخانوفسکی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز و جف باتلر پژوهشگر مؤسسه تحقیقات نوآوری دانشگاه منچستر انگلستان و عضو کمیته مشاورین انجمن بین المللی مدیریت فناوری (IAMOT) از دیگر چهره های شناخته شده انرژی جهان در پانزدهمین همایش بین المللی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی به شمار می روند.



همچنین مایکل نیونهام مشاور و مدرس در زمینه نوآوری سازمان یافته، کریس کوک پژوهشگر کالج لندن هر دو از انگلستان، سام باردن مدیرعامل شرکت اس بی آی مارکت امارات و آکاکی خلادزه استاد دانشکده مدیریت، فناوری و نوآوری دانشگاه قفقاز از کشور گرجستان نیز از دیگر سخنرانان کلیدی این گردهمایی بین المللی هستند.

نئوون هالست دبیر کل مجمع جهانی انرژِی (آی.ای.اف) هم یکی از میهمانان این همایش بین المللی صنایع نفت و گاز در تهران است.

با توجه به ضرورت توسعه فن‌آوری و تکنولوژی‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، تبیین اهمیت و ضرورت به کارگیری ابزارهای اثربخش مدیریت فن‌آوری و نوآوری برای توسعه و بهبود عملکرد صنعت نفت مطابق با الگوهای توسعه پایدار، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی موضوع برگزاری پانزدهمین همایش بین‌المللی را به موضوع فن‌آوری‌های نوین اختصاص داده است.



هدف از برگزاری این گردهمایی بین‌المللی، شناسایی و معرفی روش‌های نوین مدیریت نوآوری و فناوری همچون برنامه‌ریزی راهبردی و نقشه راه فن‌آوری در صنعت نفت، انتقال فن‌آوری و نقش ظرفیت جذب، یادگیری سازمانی و مدیریت سر زیردانش در ارتقای توانمندی توسعه فن‌آوری و تاثیر به کارگیری این فنون بر آینده صنعت نفت و گاز است.



در این همایش بین‌المللی علاوه بر مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، نمایندگانی از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و کارشناسان اقتصادی حضور پیدا خواهند کرد.



در حاشیه برگزاری این همایش، یک نمایشگاه و مجموعه‌ای از کارگاههای آموزشی جانبی با حضور متخصصان و صاحب نظران داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف مدیریت فناوری برگزار خواهد شد.