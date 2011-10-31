مقام اول جشنواره قرآنی "مدهامتان" در خراسان رضوی به نیشابور رسید

حجت الاسلام هادی حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حرکت‌ هایی چون برگزاری جشنواره قرآنی "مدهامتان" در راستای هدایت انسان‌ها و رهنمون کردن آنان به صراط مستقیم برپا می‌شود.

وی افزود: در این جشنواره که در بخش استانی به همت دبیرخانه کانون های مساجد خراسان رضوی در مشهد برگزار شده بود، قاریان نیشابوری ایرج رضوانی و ابوالفضل رضوی به ترتیب در رشته های قرائت و اذان از کانون های فرهنگی و هنری والفجر و کربلا توانستند مقام اول استانی را از آن خود کرده و به مرحله کشوری جشنواره در زنجان راه پیدا کنند.

حسین آبادی افزود: هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان با حضور ۳۰۰ تن از عاملان و حاملان قرآنی از سراسر کشور در هفت رشته قرائت، حفظ، اذان، ترتیل خوانی، تفسیر، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه، قرائت حمد و سوره و اذکار نماز برگزار می شود.