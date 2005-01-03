عباسپور: ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان تبديل مي شود

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهرگفت: با تصويب مجلس شوراي اسلامي ستاد مبارزه با مواد مخدر به سازمان تبديل مي شود و از اين به بعد مسئوليت اجرايي در امر مبارزه با مواد مخدر را بر عهده خواهد داشت .

محمد عباسپور افزود: طي 2 جلسه چند ساعته با دست اندركاران امر مبارزه با مواد مخدر از جمله رياست سازمان بهزيستي ، سازمان مديريت ، وزارت بهداشت و درمان ، ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس عملكرد 20 ساله مبارزه با مواد مخدر مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

وي با بيان اين مطلب كه امر مبارزه با مواد مخدر تا به حال متولي خاصي نداشته، تصريح كرد: تبديل ستاد مبارزه به مواد مخدر به سازمان و مسئوليت اجرايي دادن به اين مجموعه باعث مي شود تا امر مبارزه با مواد مخدر يك متولي واحد داشته و از اين به بعد از يك كانال مشخص پيگيري شود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: همچنين طي 2 جلسه كه در كميسيون برگزار شد ستادي متشكل از نمايندگان بهزيستي، نيروي انتظامي ، ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعضاي كميسيون اجتماعي براي بررسي راه هاي مبارزه با مواد مخدر و كليه ناهنجاري ها اعم از توزيع مواد ، مصرف و... نيز تشكيل شد.

وي افزود: هدف از برگزاري اين جلسات ضمن بررسي راه هاي مبارزه با مواد مخدر يك دست كردن امر مبارزه با مواد مخدر و جلوگيري از عملكردهاي انفرادي است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: يكي از مسايلي كه بايد در امر مبارزه با مواد مخدر جدي گرفته شود كار فرهنگي است كه بايد بيش از پيش به آن پرداخت و با آموزش خانواده ها و اطلاع رساني به جوانان آنها را از خطرات اسير شدن در دام اعتياد آگاه كرد.

وي در مورد آمار دقيق معتادين در كشور گفت: متاسفانه هنوز هيچ آمار دقيقي در اين رابطه نداريم، يكي از مسايلي كه در جلسه مورد تاكيد قرار گرفت، تهيه يك آمار دقيق از معتادين است تا بتوانيم با برنامه ريزي صحيح كار درمان اين افراد را نيز به مرحله اجرا بگذاريم.

عباسپور در پايان افزود: متاسفانه در امر درمان هنوز به نتيجه گيري مطلوب نرسيده ايم و برنامه ريزي جديد بايد به گونه اي باشد كه آمار افراد ترك كرده اي كه ديگر به سوي اين مواد بازنگشته اند افزايش پيدا كند.