به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش "ستاره صبح" با حضور سعید اسماعیلی طراح و کارگردان، سیدعلی احمدی مجری طرح و علیرضا کوهفر تهیه کننده در تالار شماره یک نشست‌های جانبی نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

در ابتدای این نشست اسماعیلی با بیان این مطلب که "ستاره صبح" نمایشی سنتی و کلاسیک نیست و این امر در شیوه اجرای نمایش نیز خود را نشان می‌دهد، اظهار کرد: در این نمایش بازیگران تنها در سنی روبروی مخاطبان حاضر نمی‌شوند و از سه جهت مقابل و راست و چپ نمایش اجرا می‌شود. به این ترتیب تماشاچی خود را در صحنه نمایش حس می‌کند. از طرفی سالنی که در اختیار کار قرار گرفته نیز ظرفیت سه هزار نفری دارد که در میان نقش آفرینی 500 هنرور نمایش را تماشا می‌کنند.

وی افزود: معتقدم اگر تئاتر بخواهد حضور خوبی داشته و از محاق خارج شود باید در میان مخاطبان حاضر باشد نه اینکه با اجرای نمایش‌هایی در تالارهای لوکس توقع جذب مخاطب عام را داشته باشیم. کار ما نیز یک نمایش بلند نیست بلکه اثری با 12 اپیزود است که هر بخش اتفاق بزرگی در طول تاریخ بشر را نشان می‌دهد و از حضور آدم آغاز شده و به ظهور منجی ختم می‌شود.

کارگردان "ستاره صبح" در تشریح بخش‌های مختلف نمایش اظهار کرد: حضور آدم و حوا در بهشت و ماجرای هبوط، طوفان نوح، پرتاب ابراهیم به آتش، گوساله پرستی قوم موسی، عروج عیسی، بعثت پیامبر، شهادت حضرت علی و حضرت فاطمه، واقعه کربلا، قصه حضور امام رضا در نیشابور، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و در نهایت ظهور منجی 12 بخش این نمایش هستند که با نزدیک به 200 انفجار مخاطب را از نزدیک با این حوادث مانوس می‌کند.

اسماعیلی با اشاره به اجرای نمایش در استان خوزستان و شهرستان شوش گفت: اکنون نیز در استان گلستان مشغول اجرای نمایش هستیم که به دلیل حضور در شهرستان از دید اهالی مطبوعات دور مانده‌ایم. در حالی که نمایش‌های مذهبی و شناخت ریشه‌های مذهبی نیاز جامعه ما است و نباید به آثار این چنینی نگاه مناسبتی داشته باشیم. آن هم در فضایی که تئاتر نیمه خاموش است و بحث های مدیریتی نیز بر بحرانی بودن فضا می‌افزاید.

کوهفر تهیه کننده نمایش نیز در ادامه گفت: ما در موسسه فرهنگی رسانه‌ای عاشورا در سال‌های متعدد در تلاش بودیم همواره در کارهایمان نوآوری داشته باشیم. "ستاره صبح" نیز شکل نویی از نمایش است که در طول سال ها اجرا هر بار به شیوه تازه‌ای آن را به روز رسانی کرده‌ایم. به این ترتیب که مخاطب با حضور در صحنه نمایش با گرمای آتش انفجارها روبرو می‌شود و از نزدیک خود را در وسط صحنه نمایش می‌بیند.

احمدی مجری طرح نیز در بخشی از نشست اظهار کرد: از تمامی خبرنگاران دعوت می‌کنیم در فرصت باقی مانده تا عید سعید غدیر به دیدن نمایش بیایند. ما این اثر را به عنوان یک کار تاریخی شایسته توجه و اثری ویژه می‌دانیم.