تخریب 10 کوره ذوب غیر مجاز سرب در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد عفتان گفت: در سومین مرحله از برخورد با کوره‌های ذوب سرب غیر مجاز در سطح استان با هماهنگی عوامل اجرایی و انتظامی استان تعداد 10 کوره ذوب سرب غیر مجاز دیگر در منطقه عمومی محور جاده قدیم قم - کاشان و مناطق بالا دست سد کبار و مزارع اطراف بکلی تخریب شد.



وی افزود این سومین مرحله از برخورد قاطع از فعالیت غیر مجاز کوره‌های ذوب سرب غیر مجاز در سطح استان است که با تصویب شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال استان با آنها برخورد می‌شود.



در مرحله اول در تاریخ 13 تیرماه سال جاری و در مرحله دوم که هشتم شهریور ماه انجام شد، به ترتیب 74 و 14 باب واحد ذوب سرب در اراضی ملی استان تخریب شده بود و در این مرحله نیز 10 باب واحد غیر مجاز ذوب سرب تخریب شد که مجموعاً 98 مورد در این سه مرحله تخریب شده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم ضمن اخطار شدید به صاحبان اینگونه واحدها اعلام کرد به هیچ وجه فعالیت مجدد این واحدهای غیر مجاز را در اراضی ملی تحمل نخواهیم کرد و طبق وظیفه قانونی با آنها برخورد قانونی قاطع خواهد شد.



وی از شهروندان خواست هرگونه مشاهده فعالیت این واحدها را که برای محیط زیست نیز در مخاطرات بسیار زیادی دارند با تلفن شبانه روزی 120 یگان حفاظت این اداره کل در میان بگذارند.