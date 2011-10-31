اپل نیروگاه خورشیدی می سازد/ "سیب سبز" سبزتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "سیب سبز بزرگ" قصد دارد "سبزتر" شود. در حقیقت شرکت اپل ساخت یک نیروگاه خورشیدی بزرگ را در کارولینای شمالی آغاز کرده است.

شرکت کوپرتینو این نیروگاه را که "پروژه مزرعه خورشیدی دلفین" نام دارد و در آینده "آی- دیتا سنتر" نامیده خواهد شد در زمینی به وسعت 171 جریب می سازد.

اپل در این پروژه پارکهای خورشیدی را در نزدیکی پایگاههای اطلاعاتی خود خواهد شد. این کار نه تنها منجر به استفاده از انرژیهای پاک و کاهش برخوردهای زیست محیطی می شود بلکه می تواند در هزینه های تولید انرژی لازم برای پایگاههای اطلاعاتی لازم برای سرویسهای " iCloud" نیز صرفه جویی کند.

این پروژه فتوولتائیک اپل در حدود 1 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت بنابراین برای اپل به عنوان یک سرمایه گذاری قابل توجه شناخته می شود.

پیش از این شرکتهایی چون گوگل و یاهو برای استفاده از منابع غیرتجدیدپذیر از سوی سازمانهای حافظ محیط زیست متهم شده بودند و به همین دلیل گوگل از مدتی قبل سرمایه گذاری در بخش انرژیهای پاک را برای عملکردهای سرورهای خود آغاز کرده است، اما انرژی خورشیدی برای اپل تازگی دارد.

به طوریکه این شرکت در طبقه بندی سازمان بین المللی "صلح سبز" (Greenpeace) نشان F را دریافت کرده است. درحال حاضر تنها 6 درصد از توان این شرکت توسط انرژی پاک تامین می شود.

براساس گزارش "گرین استایل"، انتخاب کارولینای شمالی برای ساخت این نیروگاه تصادفی نبوده است. درحقیقت، 61 درصد از انرژی کارولینای شمالی از سوختهای فسیلی و 31 درصد از سوخت هسته ای تامین می شود و به همین دلیل، این ایالت یکی از آلوده ترین ایالات آمریکا به شمار می رود.