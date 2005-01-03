برگزاري انتخابات در عراق ، ثبات و امنيت را براي منطقه به ارمغان خواهد آورد

به گزارش خبرگزاري مهر ،ائتلاف چكاد آزاد انديشان ضمن اشاره به اينكه برگزاري انتخابات سراسري در عراق به عنوان بهترين راه حل جهت ايجاد بسترمناسب براي خروج اشغالگران از خاك اين كشور محسوب مي شود، تصريح كرد: شايسته است ، نيروهاي بيگانه با پايبندي و رعايت معاهده ها و قوانين بين المللي، اجازه دهند تا مردم عراق به طور آزادانه ، نمايندگان خود را راهي پارلمان نمايند.

در بيانيه چكاد آزاد انديشان گفته شده است: متاسفانه رويكردهاي زيان بار و مغرضانه اي كه از سوي يكي از رژيم هاي عربي در قبال انتخابات عراق در پيش گرفته شده است ريشه در نگراني از تحقق دمكراسي در عراق دارد.

در اين بيانيه آمده است: از چندي پيش استكبار جهاني و متحدانش به بهانه ايجاد فضاي مناسب جهت منافع خود در عراق ، سيل اتهامات خود را عليه جمهوري اسلامي ايران روانه ساخته اند تا از اين طريق محملي براي تاخير در برگزاري انتخابات پيدا كنند و از ابراز آزادانه راي مردم در انتخابات آتي جلوگيري كنند.

در اين بيانيه ضمن اشاره به اينكه رژيم هاي متحد آمريكا در نطقه از پيدايش و تاسيس حاكميت جديد در عراق نگراني دارند، آمده است: ناامني و بي ثباتي در عراق ، پيامدهاي مخربي براي همه كشورهاي منطقه بويژه كشورهاي همجوار عراق در بردارد و هيچ كشوري از آثار حوادث خشونت زا و هرج و مرج طلبانه حاكم بر عراق ايمن نخواهد بود.

چكاد آزاد انديشان در خاتمه ضمن تاكيد بر حضور سازمان ملل و مجامع بين المللي براي نظارت و اشراف بر روند برگزاري انتخابات پارلماني در عراق اظهار اميدواري كرد كه نتيجه اين انتخابات با آغاز خروج اشغالگران از عراق و سپردن امنيت و زمام امور به نمايندگان مردم و احياي حاكميت ملي در اين كشور توام ، گردد.