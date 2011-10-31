احمد شابونی تهیه‌کننده این مستند گزارشی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این برنامه زندگی و فعالیت‌های فاروق فتاحی پیشکسوت ورزش فوتبال آبادان و استان خوزستان بررسی می‌شود.

وی درباره انگیزه تولید این مستند گفت: فاروق فتاحی از دبیران ورزش و بازنشسته آموزش و پرورش است که بیش از نیم قرن به ورزش آبادان، خرمشهر و استان خوزستان خدمت کرده است، همین عامل بهانه‌ای شد که این مستند گزارشی را در مورد وی به تصویر بکشیم.

این تهیه کننده در ادامه افزود: در این برنامه تاریخچه زندگی وی، فعالیت‌های ورزشی از جمله قهرمانی باشگاه‌های ایران همراه با تیم شاهین آبادان، قهرمانی در باشگاه‌های ایران در سال 1339 و قهرمانی تیم فوتبال جوانان خوزستان در کسوت مربی از جمله افتخارتی است که در این مستند گزارشی به آن خواهیم پرداخت.

این مستند هم اکنون در مرحله تولید است و به زودی از شبکه استانی آبادان به روی آنتن می‌رود.

