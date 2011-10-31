رفع رویکردهای ضداسلامی استرالیا با پخش آگهی تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ستاد ملی مسلمانان استرالیایی با تأکید بر ارزشهای مشترک میان ادیان چون نگهداری از سالمندان و انجام کارهای خیریه فعالیت می کند.

براساس اعلام این گروه آگهی که قرار است از تلویزیون پخش شود طی یک ماه ادامه خواهد یافت و قرار است از ماه آینده میلادی در شهرهای مختلف استرالیا پخش شود.

دایی محمد از فعالان این گروه با اشاره به ابعاد آموزشی این آگهی تلویزیونی اظهار داشت که این آگاهی با هدف تقویت روابط میان اسلام و مسیحیت از راه تأکید بر خیر مشترک از تلویزیون پخش می شود.

محمد گفت: نه تنها مسیحیان به مسیح اعتقاد دارند بلکه ما نیز به مسیح اعتقاد داریم و وی را یکی از پیامبران خدا می دانیم.

این گروه اسلامی قصد دارد با آگهی خود باورهای نادرستی که درباره اسلام رواج یافته را از بین برده و تأکید کنند که مسلمانان با تروریسم بی ارتباط بوده و رفتار آنها با زنان به گونه ای نیست که علیه آنها گفته می شود.

