علی‌زارعی نجفدری مشاور رئیس جمهور و دبیرکل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره آخرین اخبار و برنامه‌های اجلاس ناشران جهان اسلام سخن گفت.

وی با اعلام اینکه این اجلاس در روزهای 21 و 22 آبان ماه در تهران برگزار می‌شود، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته مقرر شده است، آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهوری کشورمان به عنوان میهمان ویژه در مراسم افتتاحیه اجلاس حضور داشته باشد و همچنین سخنانی ایراد کند.

نجفدری ادامه داد: تاکنون حضور بیش از40 کشور مسلمان همراه با ناشران فعال آنها در اجلاس امسال قطعی شده است.

مشاور رئیس جمهور و دبیرکل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام درباره برنامه‌های جنبی این اجلاس دو روزه توضیح داد: ما 5 نشست تخصصی با موضوع چاپ و نشر تدارک دیده‌ایم که سخنرانان آن از بین چهره‌های شاخص فرهنگی ایران و جهان اسلام خواهند بود.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف اجلاس ناشران جهان اسلام آشنا کردن ناشران مسلمان با یکدیگر و ایجاد فرصت تعامل و تبادل نظر بین ناشران جهان اسلام است که به اعتقاد بنده در حال حاضر ارتباط منسجم و هدفمندی با یکدیگر ندارند و حتی بسیاری از آنها همدیگر را نمی‌شناسند و از برنامه‌های هم بی‌خبرند.

نجفدری از برنامه‌هایی که برای آشناتر کردن ناشران جهان اسلام با یکدیگر در این اجلاس تدارک دیده شده است، خبر داد و گفت: در نخستین دوره اجلاس که سال گذشته برگزار شد، گرچه غالب ناشران جهان اسلام حضور نداشتند، ولی گام‌های اولیه برای ایجاد شناخت بین همان تعداد ناشر برداشته شد و همچنین مقرر شد دبیر کل اجلاس مسئولیت تدوین پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه و اجلاس ناشران جهان اسلام را بر عهده بگیرد که این پیش‌نویس در حال حاضر آماده شده و در اجلاس به نظرسنجی گذاشته خواهد شد و در صورت اجرایی می‌شود.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که اتحادیه ناشران جهان اسلام چگونه می‌تواند در تلطیف نگاه جهان به اسلام و مسلمانان گام بردارد، توضیح داد: یکی از مهم‌ترین اهداف اجلاس این است که نشان دهد اسلام دین اندیشه و مهربانی و مهرورزی است و ما در مقام ناشران جهان اسلام قصد داریم واقعیت‌های اسلام را به جهانیان نشان دهیم و بحث اسلام‌هراسی را از طریق کتاب و فعالیت فرهنگی در جهان کمرنگ کنیم.