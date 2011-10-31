محمد مدنی بجستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای پرکردن اوقات فراغت جوانان مناطق مختلف این شهرستان این آمادگی وجود دارد که ایستگاههای مطالعه افزایش پیدا کند و اگر درخواستی باشد بی پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: تنها منبع درآمد کتابخانه های شهرستان محروم بجستان، نیم درصد درآمد شهرداریهای این شهرستان است که برای رونق کتابخوانی، مبلغ بسیار ناچیزی است.

وی گفت: برای افزایش سرانه مطالعه و رونق کتابخانه ها نیکوکاران باید به کمک بشتابند تا این حرکت فرهنگی رشد یافته و توسعه پیدا کند.

مدنی بجستانی تصریح کرد: در سفر سال گذشته استاندار خراسان رضوی به این شهرستان قول ساخت کتابخانه در روستاهای مرندیز، جزین و فخرآباد داده شد که امید است ساخت این مکانهای فرهنگی شتاب گیرد.