به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بابازاده معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 5 با اعلام این خبر افزود: مدرسه امام رضا (ع) به عنوان نخستین مرکز آموزش ویژه کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب شهر تهران است که در محله کن 300 کودک را تحت آموزش قرار داده است.

وی با اشاره به اجرای طرح حمایتی از دانش آموزان این مرکز آموزش گفت: در این مدرسه کودکان کار و خیابان، کودکان فرار و خشونت و همچنین کودکان خانواده های آسیب دیده تحت پوشش آموزش قرار گرفته است.

به گفته بابازاده این مرکز آموزشی با انجمن حمایت ازکودکان (حامی) درحال فعالیت است و توانمندی سازی حرفه آموزش، ارائه مشاوره ،برگزاری تور وهمچنین برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مادران از جمله برنامه های این مرکز آموزش است.

بابازاده ادامه داد: درهمین راستا درنظر است با مشارکت آموزش وپرورش دومین مرکز آموزشی راه اندازی شود.