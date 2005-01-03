آخرين تحولات انتخاباتي عراق (14)

80) شهر سني نشين تكريت انتخابات را تحريم كرد



به نظرمي رسد گرايش كلي درشهرهاي تكريت و تمام شهرهاي استان سني نشين صلاح الدين به سمت عدم مشاركت در انتخابات باشد هرچند مقامات دولتي با نظارت هيات عالي اجرايي انتخابات عراق اقداماتي در اين استان انجام داده اند.



در تكريت كه زادگاه صدام ديكتاتورسابق عراق است درخيابان هاي اين شهرهيچ اشاره اي به وجود انتخابات نمي شود هيچ پوستر يا پلاكارد انتخاباتي كه مردم را به شركت در اين روند دعوت كند وجود ندارد به استثناي پوسترهاي كوچكي كه بر روي ديوارهاي برخي ادارات دولتي نصب شده است خيابان ها از هرگونه علامت و اشاره به انتخابات خالي است .



عبدالله حسين جباره معاون استان صلاح الدين گفته است تمام تدابير براي موفقيت برگزاري انتخابات تدارك ديده ايم و اقدامات امنيتي را براي حمايت ازمراكز اخذ راي انجام داده ايم اما تضمين نمي كنيم كه مشاركت گسترده اي دراين منطقه داشته باشيم

اما عصام زكي رئيس دفتر هيات عالي اجرايي انتخابات عراق در تكريت بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد كرده است .



تا كنون دفتر هيات عالي اجرايي درتكريت اسامي گروههاي سياسي كه درانتخابات اين استان ثبت نام كرده اند را بنا به ملاحظات امنيتي اعلام نكرده است.

در برخي شهرهاي استان صلاح الدين مانند والد جيل با اكثريت شيعيان هنوز فرم هاي شركت در انتخابات توزيع نشده است زيرا مسئولان توزيع كننده كارت هاي جيره بندي مواد غذايي از ترس جانشان از توزيع اين فرم ها در اين منطقه خودداري كرده اند .



خبر 81) ديدار معاون وزير امور خارجه بارزاني و حمايت از انتخابات و نامه بوش براي بارزاني



ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه اردن از شهر اربيل عراق ديدار كرد و حمايت كامل آمريكا را از برگزاري انتخابات در 30 ژانويه اعلام كرد.

وي با مسعود بارزاني رهبرحزب دمكرات كردستان ديدار كرد وبا اشاره به ماده 58 برضرورت مشخص شدن وضعيت جمعيتي كركوك تاكيد كرد.



بر اساس ماده 58 حكومت انتقالي عراق به ويژه هيات عالي رفع اختلافات مربوط به مالكيت و ديگر طرف هاي مسوول بايد به سرعت تدابيري براي رفع ظلمي كه اقدامات رژيم سابق در تغيير وضعيت جمعيتي مناطق معين از جمله كركوك با كوچاندن و تبعيد افراد از اماكن مسكوني آنها و مهاجرت اجباري از داخل منطقه و خارج آن واسكان افراد غريبه با منطقه و محروم كردن ساكنان از كار انجام داد،اتخاذ كند و اين را از طريق اصلاح قوميت انجام دهد.



آرميتاژ همچنين نامه اي از سوي جرج بوش رئيس جمهور آمريكا به بارزاني داد كه در آن بر حمايت خود از ملت كردستان و حق آنها در تشكيل حكومت دمكراتيك داخل كشوريكپارچه تاكيد كرده است .



خبر 82) كم اهميت اعلام شدن انصراف برخي گروه هاي اهل سنت از مشاركت در انتخابات



حسين هنداوي رئيس هيات عالي اجرايي انتخابات عراق انصراف حزب اسلامي عراق از انتخابات 30 ژانويه را كم اهميت خواند .



به گفته وي بخش هاي گسترده از عشائر سني نامزدهاي خود را براي شركت در انتخابات ارائه كرده اند و عدم شركت حزب اسلامي به رهبري محسن عبدالحميد تاثيري نخواهد داشت .



وي بربرگزاري انتخابات درموعد مقررتاكيد كرد وآن را يك لطمه وسيلي به صورت تروريسم خواند و تصريح كرد: انتخابات تنها راه براي بازپس گيري حاكميت و استقلال و پايان آهنگ خشونت است



هنداوي ضمن مخالفت با اعطاي كرسي هاي بيشتر به اهل سنت خارج از ضوابط و معيارهاي معين نسبت به افزايش پديده خريد كارت هاي انتخاباتي هشدار داد .

وي از كشورهاي سوريه و تركيه خواست براي برگزاري انتخابات از اتباع عراق مقيم اين كشورها با هيات عالي اجرايي انتخابات همكاري كنند و توافقنامه مورد نظر را امضا كنند .