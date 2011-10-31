۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

مهمانپرست قیام وال استریت را در دانشگاه امیرکبیر تشریح می‌کند

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد: سخنگوی وزارت امور خارجه ظهر فردا با حضور در دانشگاه امیرکبیر طی سخنانی به تشریح قیام وال استریت می پردازد.

مهدی امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کرسی آزاد اندیشی و نقد فیلم مهار نشده روز سه شنبه دهم آبان ماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود، گفت: این مراسم به همت دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود.

وی گفت: در این مراسم مستند مهار نشده مورد نقد قرار می گیرد و همچنین کرسی آزاد اندیشی نیز برگزار می شود.

امیریان در ادامه اعلام کرد: در آستانه 13 آبان ماه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این روز در دانشگاه امیرکبیر حضور می یابد و در جمع دانشجویان به بررسی قیام وال استریت می پردازد.

وی افزود: همچنین مهمانپرست در این نشست به سئوالات دانشجویان در قبال تحولات منطقه و جنبش وال استریت پاسخ می دهد.

