مهدی امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کرسی آزاد اندیشی و نقد فیلم مهار نشده روز سه شنبه دهم آبان ماه در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود، گفت: این مراسم به همت دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود.

وی گفت: در این مراسم مستند مهار نشده مورد نقد قرار می گیرد و همچنین کرسی آزاد اندیشی نیز برگزار می شود.

امیریان در ادامه اعلام کرد: در آستانه 13 آبان ماه، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این روز در دانشگاه امیرکبیر حضور می یابد و در جمع دانشجویان به بررسی قیام وال استریت می پردازد.

وی افزود: همچنین مهمانپرست در این نشست به سئوالات دانشجویان در قبال تحولات منطقه و جنبش وال استریت پاسخ می دهد.