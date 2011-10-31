برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان/ جریان انحرافی در ورزش می تازد

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

نمی‌خواهم نماینده مجلس شوم!

روزنامه ایران نوشت :‌ صادق محصولی، عضو ارشد جبهه پایداری با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) به سؤالات آنها پاسخ گفته است . وی در بخشی از این جلسه پرسش و پاسخ اظهار داشته: قصد نامزدی مجلس از هیچ حوزه‌ای را ندارم. محصولی در عین حال در رابطه با پیوستن جبهه پایداری به کمیته 8+7 گفته: فضای انتخاباتی الزاماً به صورت فضای فعلی باقی نخواهد ماند؛ ما در حال رصد اوضاع هستیم و نگفتیم که وحدت نمی‌کنیم بلکه امیدوار به وحدت هستیم.

ارسال برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان به مجمع روحانیون

روزنامه جوان در خبر دیگری آورده : اخبار به دست آمده حکایت از آن دارد که برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان برای تائید نهایی به مجمع روحانیون مبارز ارسال شده است . برنامه انتخاباتی دوم خردادی ها برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تدوین شده و برای تائید نهایی سید محمد خاتمی و موسوی خوئینی ها به مجمع روحانیون مبارز ارسال شده است .

جریان انحرافی همچنان در ورزش می تازد

روزنامه جوان نوشت : جریان انحرافی که این روزها پایگاه خود در حوزه های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی را از دست رفته می بیند در صدد سوءاستفاده و عقده گشایی در حوزه ورزش کشور می باشد. براساس این گزارش پس ازعدم رای اعتماد مجلس به اولین وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان و سپس رای آوری عباسی بعنوان وزیر ورزش و جوانان، (ح.س)که تلاش فراوانی برا ی وزیر شدن انجام داد هم اکنون بعنوان وزیر در سایه این وزارتخانه عریض و طویل عمل می نماید. انتصاب افراد حاشیه دار و ناآشنا با مقولات اولیه ورزش بعنوان معاون و مدیر کل در حوزه های مختلف اعتراضات فراوانی را در حوزه ورزش کشور سبب شده است.

انتقاد رییس جمهور یک کشور از عملکرد خودروسازان ایرانی

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : یکی از رؤسای جمهور کشورهای دوست ایران در گفتگو با مسئولان ارشد دولتی، با انتقاد از عملکرد خودروسازان ایرانی در آن کشور گفته است که علی رغم شرایط ویژه ای که برای استفاده مردم این کشور از خودروهای ایرانی فراهم شده، عواملی چون کیفیت پایین و نبود خدمات مناسب پس از فروش موجب اقبال نداشتن مردم به این اتومبیل ها شده است.

ادامه بحث پیرامون گرین کارت آقا تهرانی

روزنامه ملت ما با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته برخی رسانه ها مدعی شدند حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی گرین کارت دارد ، نوشت :‌این در حالی است که بیژن نوباوه از اعضای جبهه پایداری این موضوع را تکذیب کرده و گفته این خبر کذب محض است ، چون ایشان دو سال قبل هم که به نیویورک دعوت شده بود ،‌ برای اقامت مشکل داشت و حتی پلیس امریکا از فردی که محل اقامتی در اختیار آقای آقاتهرانی قرار داده بود بازجویی کرد .

اشرافیت در پنت هاوس های تهران

روزنامه قدس نوشت : شنیده ها حاکی است ، بعضی از مشاوران املاک یا فروشنده ها در بازار مسکن در اغلب آگهی های فروش واحدهای مسکونی متراژ بزرگ و همچنین پنت هاوس ها ، از عنوان « دستگیره و شیر آلات طلا» برای معرفی بخشی از تجهیزات به کار رفته ، استفاده می کنند.

وقتی خودمان هستیم چه نیازی به هیئت امنا!

روزنامه کیهان نوشت : در حالی که جلسه هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد برای تعیین رئیس این دانشگاه ماه ها به تاخیر افتاده، هیئت موسس این دانشگاه تشکیل جلسه داده و تصمیماتی را نیز اتخاذ کرده است. براساس اخبار منتشره، در جلسه مورد اشاره هیئت موسس، از جمله برنامه 5 ساله دانشگاه و برنامه استراتژیک آن، شاخص های آموزشی- دانشجویی، پژوهشی و فناوری، فرهنگ دینی، رفاهی- دانشجویی، اعتبارات و امکانات و سازمان سما، پیشنهادی دانشگاه و دبیرخانه هیات موسس و نرخ رشد آنها مطرح و به تصویب رسیده است.

قدرت ایران، اسرائیل را به یک رژیم فلج تبدیل می‌کند

وطن امروز به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت : نخستین موشکی که از «تل‌آویو» یا یک جنگنده به ایران اصابت کند، اسرائیل باید خود را برای دریافت بیش از 15 هزار موشک در عرض چند دقیقه آماده کند که طبیعتا بعد از آن دیگر اسرائیلی وجود نخواهد داشت، بلکه یک رژیم فلج باقی می‌ماند که غرب برای جابه‌جا کردن آن باید از ویلچر استفاده کند .

بررسی ارتباط بروجردی با پرونده اختلاس

حسین سبحانی‌نیا، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد تاکید کرد علاءالدین بروجردی برای تک ‌تک اتهامات در مورد رابطه با گروه آریا ، توضیحات مبسوطی را به نمایندگان داده است. هر چند کار به جایی کشید که دیروز در کمیسیون امنیت ملی جلسه فوق‌العاده تشکیل شد و به گفته حسین سبحانی‌نیا، دو نماینده از اعضای کمیسیون پیشنهاد برکناری بروجردی را مطرح کرند و حتی مدعی شدند رییسی که پایش به احضار باز شود نباید دیگر رییس امنیتی‌ترین نهاد مجلس باشد و باید برود، البته لابی‌ها و حامیان بروجردی با این استدلال که وقتی خلافی ثابت نشده نباید کسی را متهم کرد ، او را از زیر تیغ حذف نجات می‌دهند.

یزدی خطاب به رهبر حزب پیروز تونس: مواظب باشید

روزنامه اعتماد نوشت: ابراهیم یزدی رئیس گروهک ضدانقلاب نهضت آزادی در نامه‌یی به راشد الغنوشی، رهبر حزب نهضت اسلامی تونس از او خواست تا بعد از پیروزی حزبش در انتخابات، اشتباهات برخی کشورهای دیگر را تکرار نکند.