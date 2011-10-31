70 یادواره شهدا در اردبیل برگزار می شود/ آماده سازی موزه شهدا

میرودود سید شنوا روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 30 یادواره برای شهدا به صورت استانی و منطقه ای در اردبیل برگزار شده و 40 یادواره نیز تا پایان سال برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این یادواره ها به صورت فصلی و یا برای شهدای قشر خاصی برگزار می شود، افزود: برخی از یادواره ها به پیشنهاد و مشارکت اهالی محلات و شهرها اجرا می شوند.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کیفیت برگزاری یادواره های شهدا را نسبت به سالهای قبل مطلوب دانست و عنوان کرد: یادواره های برگزار شده در سال جاری با شرکت گسترده جوانان و خانواده ها همراه بوده و این نشان دهنده علاقه مردم به اجرای مراسمهای با کیفیت و موثر در این خصوص است.

وی با اشاره به برگزاری یادواره دانش آموز شهید "مرحمت بالازاده" طی روز نهم آبان ماه جاری در اردبیل یادآور شد: این نوجوان شهید امسال به عنوان شهید شاخص کشوری معرفی می شود تا الگویی برای نسل نوجوان و جوان باشد.

19 درصد از شهدای اردبیل دانش آموزند

سید شنوا با بیان اینکه استان اردبیل در دوران دفاع مقدس سه هزار و 400 شهید تقدیم اسلام کرده است، اضافه کرد: از این تعداد 600 شهید دانش آموز بودند و به معنای دیگر 19 درصد از آمار شهدای استان، شهدای دانش آموز هستند.

این مسئول احساس تکلیف کردن شهدای دانش آموز را با وجود دارا بودن سن کم در هشت سال دفاع مقدس از ویژگیهای خاص آنان دانست و به مطالعه زندگینامه و وصایای این شهدا تاکید کرد.

ایجاد موزه شهدا در اردبیل ایجاد می شود

وی همچنین از ایجاد موزه شهدا در اردبیل خبر داد و اعلام کرد: مکان این موزه که یکی از خانه های تاریخی اردبیل و ساختمان سابق اداره میراث فرهنگی بوده، در حال آماده سازی است و تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

سید شنوا یادآور شد: در این موزه آثار و اسناد شهدا و ایثارگران به صورت دائمی نگهداری و به معرض نمایش گذاشته می شود.