محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این جشنواره به صورت استانی در همه استان ها برگزار می شود که قبل از قم در همدان و خراسان رضوی برگزار شده است.



وی به کارگیری علوم نوین مدیریتی را از جمله اهداف این جشنواره ذکر کرد.



دبیر جشنواره تقدیر از برترین‌های صنعت در قم، مدیریت بازار، مدیریت انرژی، مدیریت کیفیت، لجستیک و شبیه‌سازی و ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست را از محورهای این جشنواره عنوان کرد.



وی با بیان اینکه فراخوان جشنواره به تمامی شرکت‌ها و کارخانجات صنعتی ارسال و از آن‌ها برای شرکت در جشنواره دعوت شده است ادامه داد: مهلت ارسال آثار از پانزدهم مهرماه به ششم دی‌ماه تمدید و زمان برگزاری جشنواره نیز از آبان‌ماه به ششم بهمن موکول شد.



حیدری اضافه کرد: علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.winco.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2911023 و 2903712 در قم تماس بگیرند.



یادآور می‌شود: استانداری قم، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان محیط زیست، شرکت شهرک‌های صنعتی، خانه صنعت و معدن، دانشگاه‌های صنعتی، قم و علوم پزشکی قم از حامیان برگزاری این جشنواره هستند.



