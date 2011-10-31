اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوومیدانی جوانان استان گلستان در دومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان کشور که در شیراز برگزار شد توانست با کسب 3 مدال طلا ، 3 مدال نقره و 2 برنز مقام دوم کشور را کسب کند.

ناصر توماج از بندرترکمن در پرش با نیزه مقام دوم ، امیر حسین حسینی از کردکوی در پرتاب نیزه مقام اول ، حسین خلیلی نژاد از گرگان در 400 متر با مانع مقام دوم ، در پرتاب وزنه پژمان قلعه نوعی از کردکوی مقام اول و مهدی محمدی از کردکوی مقام دوم ، الیاس شیروانی از گمیشان را کسب کردند.

در سه گام مقام سوم، میثم کیانی از کردکوی مقام سوم پرتاب وزنه و جمال الدین ثنایی از بندرترکمن مقام اول در رشته دهگانه را کسب کردند.

برگزاری مسابقات تکواندو چهارجانبه در بندرترکمن

مسابقه تکواندو چهار جانبه با حضور 40 ورزشکار از تیم های بندرترکمن، گلوگاه، کردکوی و پنج پیکر در سالن ورزشی معلم شهرستان بندرترکمن برگزار شد.

ورزشکاران بندرترکمن مقامهای ذیل را در این مسابقات بدست آوردند.

دعوت 9 والیبالیست گلستان به اردوی تیم ملی

بر اساس اعلام فدراسیون والیبال9 بازیکن گلستانی به اردوی مقدماتی تیم ملی والیبال نوجوانان دعوت شدند.

بازیکنان گلستانی به نام‌های ابراهیم بزمونه، مهران محمدی، آرمین نظری، هادی سیدنیازی، کیوان صحنه، لقمان شکوری، امید برزمینی، مکائیل صیادچی و شاهین شهروز هستند.

این اردو 17 آبان در تهران برگزار می شود.