اختیارات رئیس فدراسیون فوتبال کم نیست/ یک نفر نباید همه کاره باشد

کیومرث هاشمی، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت با حضور در غرفه مهر در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها ضمن بیان مطلب فوق افزود: از همکاران خودم در مهر که همواره زحمات زیادی در انعکاس اخبار و رویدادها خصوصا ورزشی، آن هم به صورت مستند و بدون کمترین خطا را متقبل می‌شوند و با سعه صدر و حوصله نسبت به انعکاس اخبار کوشا هستند خدا قوت و دست مریزاد می‌گویم و وظیفه خودم دانستم با حضور در غرفه خبرگزاری مهر از زحمات مسئولان این خبرگزاری خصوصا خبرنگاران بخش ورزشی تشکر کنم.

برگزاری نخستین دوره مسابقات لیگ فوتسال و والیبال دانش آموزی

وی در مورد برگزاری نخستین دوره مسابقات لیگ فوتسال و والیبال دانش آموزی که از هفته آینده به صورت رسمی آغاز می‌شود، اظهار داشت: مسابقات و رویدادهای ورزشی همواره مورد توجه افکار عمومی است و ما هم در بحث ورزش دانش آموزی یک رسالت بزرگ داریم که تزریق روحیه نشاط و شادابی و سلامتی به این قشر 12 میلیونی از جامعه است که این هدف و وظیفه می‌تواند از طریق ورزش و به شکل‌های مختلف برای آنها جنبه عملی پیدا کند.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت اضافه کرد: بحث برگزاری مسابقات دانش آموزی که از سنوات گذشته چه قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است، زمینه‌ساز ایجاد رقابت، شور و نشاط بین اقشار جامعه و معرفی استعدادها در بخش‌های مختلف است. در گذشته این مسابقات به شکل سنتی و در قالب مسابقات درون مدرسه‌ای، منطقه‌ای و کشوری برگزار می‌شد اما با کارشناسی که همکارانم در این مجموعه انجام دادند، به این جمع بندی رسیدیم در دو رشته فوتبال و والیبال که مورد علاقه دانش آموزان بوده و امکان برگزاری آن وجود دارد در قالب لیگ کشوری مسابقاتی را برگزار کنیم.

وی افزود: مسابقات قهرمانی در مدت زمانی کوتاه برگزار می‌شود اما لیگ این فرصت و زمان دو سه ماهه را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد تا به رقابتی سالم با یکدیگر بپردازند و استعدادها به بهترین شکل شکوفا شوند. حسین شمس که تجربه سرمربیگری تیم ملی فوتسال را دارد، مدرس فیفاست و خودش یک آموزش و پرورشی است به عنوان رئیس انجمن فوتسال این مسابقات را برگزار می‌کند و اعضای انجمن والیبال نیز برای آن برنامه‌ریزی جامعی انجام داده‌اند که هفته آینده با حضور وزیر آموزش و پرورش و در ورزشگاه 12 هزار نفری در سه بخش این مسابقات به صورت رسمی برگزار می‌شود.

نگاه ملی برای رشد و شکوفایی تیم‌های پایه

هاشمی با بیان اینکه نگاه ملی برای رشد و شکوفایی تیم‌های پایه یکی از دلایل اصلی برگزاری چنین مسابقاتی است، ادامه داد: وقتی لیگی با حضور 30 استان در سه سطح برگزار می شود، بهترین نفرات می‌توانند به عنوان استعداد خود را به این رشته‌ها معرفی کنند و در آینده به عنوان آینده سازان و پشتوانه‌های تیم‌های ملی به رشد بیشتر این رشته‌ها کمک کنند، ضمن اینکه آموزش و پرورش همه جوانب از جمله بودجه امکانات، سالن، نیروی انسانی و موارد دیگر را به شکلی کاملا استاندارد در نظر گرفته تا مشکل خاصی در زمان برگزاری این رقابت‌ها پیش نیاید.

وی با بیان اینکه از زمان حضور در آموزش و پرورش و به خاطر اینکه وقت و توانش را به طور کامل در ورزش دانش آموزی کمتر صرف کرده کمتر وارد مسائل فدراسیون فوتبال شده است در پاسخ به این پرسش که "نمی خواهید پیرامون اتفاقات رخ داده و تصمیم برای تغییر اساسنامه فدراسیون اظهارنظر کنید؟"، افزود: بنده در این مدت اظهارنظری نکرده‌ام اما به خاطر اهمیت موضوع بیان چند نکته خالی از لطف نیست.

اساسنامه قانون اساسی فوتبال است

سرپرست پیشین فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که فوتبال در کشور ما علاقمندان زیادی دارد و چه بخواهیم و چه نخواهیم فوتبال افکار عمومی را به شکل ویژه به خود اختصاص داده است. به هر حال اساسنامه هر سازمان را معرف هویت و قانونمندی آن سازمان است و در فدراسیون هم اساسنامه به عنوان قانون اساسی این رشته جهت هر چه قوی‌تر و نظام‌مندتر برگزار شدن فعالیت‌ها برای رشد فوتبال باید به کار گرفته شود.

هیچ اساسنامه‌ای در دنیا شبیه اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران نیست

وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته فوتبال به علت تاخیر در تدوین اساسنامه تعلیق شد و پس از آن با تشکیل یک کارگروه 6 نفره برای اصلاح اساسنامه طبق چارچوب‌های فیفا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت، تصریح کرد: بعضا مطرح شده و برخی افراد می‌گویند اساسنامه فیفا را جلوی‌شان گذاشتند و چند بند به آن اضافه کردند اما من به جرات می‌گویم اساسنامه فدراسیون فوتبال ما کاملا بومی شده و چارچوب سیاست‌های فیفا براساس شرایط ایران در آن در نظر گرفته شده است. هیچ اساسنامه‌ای در دنیا شبیه ما نیست، زیرا هر کشوری براساس شرایط خاص خودش آن را تدوین می کند ولی باید اصول اولیه را رعایت کند.

ساعت‌ها وقت برای تدوین اساسنامه صرف شد

سرپرست پیشین فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه برای تدوین بند بند این اساسنامه ساعت‌ها وقت، تفکر و منطق به کار رفته است، تاکید کرد: خواهش می کنم قطعا این موضوع را انعکاس دهید که منظور من این نیست که اساسنامه نیاز به اصلاح ندارد، چرا که حتی اساسنامه فیفا که برای اولین در سال 1990 در رم تصویب شد در سال 92 در زوریخ، 94 در شیکاگو، 96 در زوریخ، 98 در پاریس و 2000 در زوریخ اصلاح شد. اما اصولا این اصلاحات در بخش‌هایی صورت گرفت که آسیب در اصل و دموکراسی موجود در فوتبال نمی زند.

اصول را نمی‌توان تغییر داد

وی با اشاره به مسائلی که برای تدوین هر اساسنامه رعایت اصول پایه الزامی است ادامه داد: این اصول از طرف فیفا به کشورها اعلام شده و لازم الاجراست. یکی از این اصول این است که اعضای هیئت رئیسه توسط اعضای مجمع انتخاب می ‌شوند و این یک اصل است. ما در مواردی ملزم به اجرای برخی مسائل نیستیم اما نباید اصول را تغییر داد.

انتخاب جانشین برای اعضای هیئت رئیسه

هاشمی در این خصوص به ذکر نمونه‌ای پرداخت: به طور مثال اعضای هیئت رئیسه اگر بنا به دلایلی استعفا داده و برکنار شوند یا خدایی ناکرده فوت کنند کسی نمی تواند به عنوان جایگزین انتخاب شده و تنها وظیفه مجمع انتخاب فرد جدید است اما در اساسنامه ما این موضوع وجود دارد که یک فرد می‌تواند به صورت موقت انتخاب شده و در نخستین نشست مجمع رای اعتماد بگیرد که نمونه آن انتخاب حبیب کاشانی به عنوان جایگزین گنجعلی خانی است که به دلیل مشکلات شخصی و کاری از حضور در هیئت رئیسه استعفا داد.

مجمع رکن اساسی فدراسیون فوتبال است

وی با بیان اینکه اصول اولیه بر اساس فلسفه و ریشه عقلایی تصویب شده و لازم الاجراست، تصریح کرد: وظیفه مجمع، هیئت رئیسه و کمیته‌ها چیست؟ مجمع عمومی با 74 عضو وظیفه قانونگذاری و سیاستگذاری کلان و انتخاب اعضای هیئت رئیسه را دارد. مجمع به عنوان رکن اساسی فدراسیون فوتبال است و نمی‌توان رکن را به راحتی تغییر داد.

فدراسیون دو رکن دارد

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت افزود: در حال حاضر دو رکن در فدراسیون فوتبال داریم که یکی اعضای مجمع هستند که وظیفه قانونگذاری و انتخاب را دارند و دومی هیئت رئیسه است که وظیفه اجرایی و تصمیم گیری را دارد. اعضای هیئت رئیسه تصمیم سازی‌ها که توسط کمیته‌های مختلف فدراسیون ارائه شده را تصویب کرده و در خصوص اجرای آن تصمیم گیری می کنند. پس کمیته‌ها وظیفه تصمیم سازی، هیئت رئیسه وظیفه تصمیم گیری و در حالت قانونی ارائه برخی از تصمیمات به مجمع برای تصویب است.

اساسنامه به گذشته برمی‌گردد

وی با بیان اینکه الان اتفاقی افتاده است که می‌گویند اختیار رئیس فدراسیون کم است، نواب رئیس با شرایط فعلی با رئیس هماهنگ نبوده و چندگانگی در فدراسیون ایجاد شده است و باید اختیارات رئیس بیشتر شود، تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد اساسنامه می‌شود همان اساسنامه قبلی که رئیس چهار نفر را به سازمان معرفی می‌کرد تا حکم بگیرد. یک کارشناس خبره، دبیر، نایب رئیس و خزانه‌دار که همگی توسط رئیس فدراسیون انتخاب می شدند و به همراه خودش اعضای هیئت رئیسه را تشکیل می دادند.

فکر نمی‌کنم عباسی گفته باشد رئیس فدراسیون نواب رئیس را انتخاب کند

هاشمی خاطر نشان کرد: اگر اینگونه شود و دوباره رئیس بخواهد اعضای هیئت رئیسه را خودش پیشنهاد دهد چه تفاوتی با گذشته ایجاد می شود؟ ضمن اینکه آنها می گویند این صحبت دکتر عباسی وزیر وزرش و جوانان است که باید رئیس اعضای هیئت رئیسه را انتخاب کند. اما با شناختی که از حوصله، سعه صدر و روشنفکری آقای عباسی دارم فکر نمی کنم این نظر ایشان باشد.

یک نفر نباید همه کاره باشد

وی با بیان اینکه هر برنامه باید براساس عقلانیت پیش برود ادامه داد: الان مجمع با 74 عضو عاقلانه تصمیم می گیرد ضمن اینکه کسی که تصمیم سازاست چگونه می تواند خودش تصمیم گیری کند؟ با این حرکت که رئیس فدراسیون بخواهد خودش روسای کمیته‌ها و اعضای هیئت رئیسه را تایید و حکم‌شان را بزند چه اتفاقی می افتد؟ اینکه یک نفر خودش اعضای کمیته‌ها که وظیفه تصمیم سازی دارد را انتخاب و از طرف دیگر اعضای هیئت رئیسه که وظیفه تصمیم گیری را دارند را پیشنهاد دهد آن وقت یک نفر همه کارها را انجام می دهد.

اقدام جدید و آسیب جدی به فوتبال

سرپرست پیشین فدراسیون فوتبال تاکید کرد: اینکه مجمع 74 نفره هیئت رئیسه را پیشنهاد کند یا اینکه یک نفر پیشنهاد دهد، کدام بهتر است؟ یک نفر نمی تواند هم تصمیم گیری کند که وظیفه هیئت رئیسه است و هم تصمیم سازی کند که همان انتخاب اعضای کمیته‌هاست. این موضوع عملا امکانپذیر نیست و آسیب جدی به فوتبال خواهد زد. کاری ندارم فیفا این مسئله را قبول کند یا نه اما بحث‌های مدیریتی با عقل سر و کار دارد و مجمع عمومی بهتر می تواند ‌در این خصوص تصمیم گیری کند.

شرایط رئیس شدن سخت‌تر از اعضای هیئت رئیسه است

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا رئیس فعلی فدراسیون فوتبال اختیار ندارد؟"، گفت: طبق اساسنامه فعلی شرایط رئیس شدن سخت‌تر از اعضای هیئت رئیسه است و باید برای ورود به انتخابات امضای 10 نفر را بگیرد، در حالیکه اعضای هیئت رئیسه امضای پنج نفر را می خواهند. برای اینکه رئیس رای بیاورد نیاز به دو سوم رای اعضای مجمع دارد اما اعضای هیئت رئیسه نصف به علاوه یک رای نیاز دارند. رئیس باید هشت سال سابقه مدیریتی داشته باشد اما اعضای هیئت رئیسه نیاز به پنج سال سابقه مدیریتی دارند.

اختیارات رئیس فدراسیون فوتبال کم نیست

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور تربیت بدنی و سلامت با بیان اینکه با توجه به اینکه نقش رئیس در فدراسیون فوتبال بسیار بالاست و همین مسئله باعث می شود که با سخت گیری رای بیاورد ادامه داد: رئیس فدراسیون، رئیس مجمع و نماینده قانونی فدراسیون است. پیشنهاد عزل و نصب دبیرکل بر عهده اوست و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون را انتخاب می کنند. مهمترین بحث اینکه جلسات کمیته تیم‌های ملی زیر نظرش برگزار می شود، ریاست هیئت رئیسه که وظیفه تصمیم گیری و اجرا را دارند با خود اوست که تمام اینها نشان می دهد اختیارات رئیس فدراسیون فوتبال کم نیست.

نمی‌توانیم انتخاب هیئت رئیسه را انتصابی کنیم

وی با اشاره به اینکه اگر وزارتخانه‌ای مانند آموزش و پرورش بخواهد مسابقات فوتبال برگزار کند به عنوان عضو مجمع باید از رئیس فدراسیون فوتبال مجوز بگیرد، ادامه داد: طبق تحقیقی که صورت گرفته آرژانتین 14 عضو هیئت رئیسه، استرالیا هشت عضو هیئت رئیسه، آفریقای جنوبی 24 عضو هیئت رئیسه، آلمان 11 عضو هیئت رئیسه، ژاپن 18 عضو هیئت رئیسه و فیفا 24 عضو هیئت رئیسه دارد و بدون استثنا این اعضا در تمام دنیا به صورت انتخاباتی در مجمع مشخص می شوند. هیئت رئیسه یک رکن است و نمی توانیم آن را انتصابی مشخص کنیم. این تصمیم یک آسیب بزرگ است و به رشد فوتبال لطمه می زند.

مجمع به عنوان قانونگزار باید هیئت رئیسه را انتخاب کند

هاشمی با اشاره به این حدیث از حضرت علی (ع) که فرموده‌اند: "آنهایی که به آرای دیگران می‌پردازند از خطاها در امان هستند"، تاکید کرد: فرق یک مجمع 74 نفر که اعضا را انتخاب می‌کند با انتخاب آنها توسط یک فرد بسیار است، زیرا طبیعتا فکر بیشتر میزان خطاها را کاهش می‌دهد. به طور کلی مجمع به عنوان قانونگزار و سیاستگزار باید هیئت رئیسه را انتخاب کند.

آسیب جدی در کمین فوتبال

وی با بیان اینکه حدود 26 آیین نامه در فدراسیون فوتبال پیش بینی شده که کمیته ها فقط دو آیین نامه را برای اخذ رای به مجمع می برند، ادامه داد: 24 آیین نامه دیگر در هیئت رئیسه بررسی شده و با تایید آن ضمانت اجرایی می گیرد. اگر رئیس فدراسیون هم هیئت رئیسه و هم کمیته ها را انتخاب کند ، آسیب جدی به فوتبال کشور وارد می شود.

سرپرست پیشین فدراسیون فوتبال با بیان اینکه اصلاح اساسنامه از سوی اعضای مجمع و با تدبیر و فکر صورت گیرد، ادامه داد: هر چند بخش‌های دیگر اساسنامه نیاز به اصلاح دارد اما رکن را نمی توان به راحتی تغییر داد. 74 نفر اعضای مجمع با پشتوانه علمی و عملی بهتر از یک نفر می توانند اعضای هیئت رئیسه را انتخاب کنند، ضمن اینکه قطعا وزیر ورزش هم نگاهی اینگونه به مسائل نداشته و باید اجازه داد اساسنامه طبق قوانین موجود کارش را ادامه دهد.

هاشمی در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا از شما برای عضویت در کمیته تدوین اساسنامه دعوت شده است، گفت: اولا با توجه به حجم کارم فرصت نمی کنم. ثانیا نگاه من یک نگاه دیگر است و به نظر نمی رسد من را به این کمیته دعوت کنند.