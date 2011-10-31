کاهش بی سابقه آلودگی هوا /قبل از بارندگی هوا در وضعیت نامطلوبی بود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رشیدی با اشاره به این که در مهر ماه سال 88 تهران یک روز نیز هوای ناسالم نداشت، افزود: در مهر ماه سال 89 نیز تهران تنها یک روز هوای ناسالم داشت.

وی با تأکید بر این که هوای تهران در مهر ماه امسال به علت افزایش تعداد روزهای آلوده نسبت به مدت مشابه دو سال گذشته در وضعیت «بسیار نامطلوب‌تری» قرار داشته، گفت: در مهر ماه امسال تهران 22 روز هوای ناسالم داشت.

از اول امسال هوای تهران 140 روز ناسالم بود

دکتر رشیدی در خصوص وضعیت آلودگی هوای تهران در 7 ماه نخست امسال نیز اظهار کرد: متاسفانه تعداد بالای روزهای آلوده 7 ماه ابتدایی سال 90 در مقایسه با مدت مشابه در دو سال گذشته نیز در وضعیت «بسیار نامطلوب‌تری» قرار داشته است.

وی با اشاره به این که در 7 ماه نخست سال 88 تنها 34 روز هوای ناسالم در مقابل 6 روز هوای پاک داشتیم، تصریح کرد: این در حالی است که در مدت مشابه در سال 89 تعداد روزهای ناسالم به 20 روز کاهش و روزهای پاک به 14 روز افزایش یافت.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر این که وضعیت آلودگی هوا در سال 90 به هیچ عنوان با دو سال گذشته و سال‌های پیش از آن قابل مقایسه نیست، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه حتی یک روز هم هوای پاک نداشتیم، در حالی که مردم تهران 140 روز هوای ناسالم تنفس کرده‌اند که 3 روز آن بسیار ناسالم بود.

روزهای ناسالم تهران 7 برابر شده است

معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز با اشاره به بارندگی‌های اخیر که باعث کاهش آلودگی هوای تهران شد، اعلام کرد: خدا به داد مردم تهران رسید و نزولات جوی همچون هدیه‌ای آسمانی، آلودگی هوای تهران را کاهش داد.

شهرام جباری زادگان با تأکید بر این که اگر توسعه حمل و نقل عمومی در سال‌های اخیر اتفاق نمی‌افتاد، مسیرهای مترو گسترش نمی‌یافت و خطوط اتوبوسرانی تندرو (BRT)ایجاد نمی‌شد، وضعیت به مراتب بدتر از این بود، اظهار کرد: اگر مدیریت شهری در این مسیر مورد حمایت دولت قرار می‌گرفت، قطعا امروز شرایط بهتری داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در 7 ماه نخست امسال تعداد روزهای ناسالم تهران بیش از 7 برابر شده، تصریح کرد: این در حالی است که روزهای سالم تهران امسال به کمتر از نیمی از روزهای سالم سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

به مردم واقعیتها را بگویید

جباری‌زادگان با بیان این که در 7 ماه نخست سال گذشته 14 روز هوای پاک داشتیم، گفت: امسال یک روز هم هوای پاک نداشتیم و البته در مهر ماه نیز وضعیت از این بهتر نبود، به طوری که روزهای ناسالم از یک روز به 22 روز افزایش و در مقابل روزهای سالم از 29 روز به 8 روز کاهش پیدا کرد.

معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای بدون توجه به اندازه‌گیری دقیق و علمی آلاینده‌ها از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران در 20 ایستگاه سنجش آلودگی هوا، ادعا می‌کنند هوای تهران در وضعیت مطلوب قرار دارد، در صورتی که واقعیت این است که مردم تهران نامطلوب‌ترین هوای سال‌های اخیر را تنفس می‌کنند.