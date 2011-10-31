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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

گلوند:

اقدامات جزیره ای در حوزه فرهنگ نیازمند ساماندهی است

اقدامات جزیره ای در حوزه فرهنگ نیازمند ساماندهی است

کرج - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر کرج گفت: برنامه های مختلف فرهنگی که به صورت جزیره ای در سطح شهرستان اجرا می شود نیازمند ساماندهی است.

علی گلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سطح شهرستان کرج اقدامات فرهنگی زیادی از سوی دستگاه های متولی امور فرهنگی اجرا می شود اما عملکرد جزیره ای باعث  شده شاهد برخی موازی کاری ها در این حوزه باشیم.

وی افزود: با آسیب شناسی در حوزه فرهنگ می توان راهکارهای مقابله با آنها را به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار داد.

این عضو شورا با اشاره به اینکه امور فرهنگی شهرستان متولی خاصی ندارد، بیان کرد: اجرای برنامه های فرهنگی اقداماتی هزینه بر است که تنها در صورت برنامه ریزی دقیق و منسجم می تواند در آینده منجر به نتیجه شود.

گلوند عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها و بارها در رابطه با شبیخون های فرهنگی نکات قابل توجهی را بیان نمودند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
 
وی تاکید کرد: طراحی نماد های ارزشی در سطح شهر می تواند گامی بسیار مهم در راستای تحقق برخی اهداف فرهنگی به شمار رود.

به گفته وی یکپارچه کردن اعتبارات فرهنگی به منظور اجرای برنامه های منسجم تنها عاملی است که می تواند منجر به خروجی مناسب در سطح شهرستان شود.
کد مطلب 1448318

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