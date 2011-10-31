23 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شدند/ نامی از دژآگه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان به شرح زیر است:

دروازه بانان: سیدمهدی رحمتی، شهاب گردان و علیرضا حقیقی

مدافعان: هادی عقیلی، سیدجلال حسینی، پژمان منتظری، مازیار زارع، خسرو حیدری، حسین ماهینی، مهرداد پولادی و احسان حاج صفی

بازیکنان میانی: جواد نکونام، علی کریمی، محسن مسلمان، آندرانیک تیموریان، مجتبی جباری و پژمان نوری

مهاجمان: محمدرضا خلعتبری، کریم انصاریفرد، محمد قاضی، جواد کاظمیان، غلامرضا رضایی و میلاد میداودی

بازیکنان دعوت شده باید ساعت 11:30 صبح روز سه شنبه دهم آبانماه جاری خود را در محل هتل المپیک به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

فهرست تیم ملی درحالی اعلام شده است که قرار بود در این اردو بازیکنانی چون اشکان دژآگه به جمع ملی پوشان فوتبال ایران اضافه شوند اما کی‌روش با کمترین تغییر فهرست تیم ملی را اعلام و بازیکن جدیدی را به اردو دعوت نکرد.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 روزهای 20 و 24 آبان‌ماه در منامه و جاکارتا به ترتیب با تیم‌های ملی بحرین و اندونزی دیدار خواهد کرد. تیم ملی کشورمان هم اکنون با کسب هفت امتیاز از سه بازی در صدر جدول گروه E این رقابت‌ها قرار دارد.