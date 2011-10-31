  1. استانها
  2. البرز
۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۳

برگزاری نمازجمعه در شهرهای اقماری ظرفیت بالایی برای کرج است

برگزاری نمازجمعه در شهرهای اقماری ظرفیت بالایی برای کرج است

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه کمالشهر برگزاری نمازجمعه در 6 شهر تابعه این شهرستان را ظرفیت بالایی در حوزه فرهنگ ذکر کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسین خالق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تدوین برنامه های مختلف فرهنگی در شهرهای تابعه شهرستان کرج نکته قابل تاملی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
 
وی افزود: برگزاری نمازجمعه در این شهرها ظرفیت بالایی برای ارتقاء سطح فرهنگ در این شهرستان به شمار می رود.

امام جمعه کمالشهر در ادامه سخنان خود به بیان نکاتی از نهج البلاغه در رابطه با دستورالعمل اخلاقی مدیران در حوزه فرهنگ اشاره کرد و گفت: بر اساس بیانات شیوای حضرت علی (ع) در نهج البلاغه بر دوری از هوای نفس، رضایت خدا و خلق خدا، دفاع از دین، توجه به حلال و حرام و ادای نماز تاکید شده است که امید می رود با توجه مدیران شهرستان شاهد خدمتگزاری صادقانه به مردم در راستای رضایت خدا و خلق خدا باشیم.
کد مطلب 1448326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها