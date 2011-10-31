برگزاری نمازجمعه در شهرهای اقماری ظرفیت بالایی برای کرج است

حجت الاسلام و المسلمین حسین خالق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تدوین برنامه های مختلف فرهنگی در شهرهای تابعه شهرستان کرج نکته قابل تاملی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برگزاری نمازجمعه در این شهرها ظرفیت بالایی برای ارتقاء سطح فرهنگ در این شهرستان به شمار می رود.



امام جمعه کمالشهر در ادامه سخنان خود به بیان نکاتی از نهج البلاغه در رابطه با دستورالعمل اخلاقی مدیران در حوزه فرهنگ اشاره کرد و گفت: بر اساس بیانات شیوای حضرت علی (ع) در نهج البلاغه بر دوری از هوای نفس، رضایت خدا و خلق خدا، دفاع از دین، توجه به حلال و حرام و ادای نماز تاکید شده است که امید می رود با توجه مدیران شهرستان شاهد خدمتگزاری صادقانه به مردم در راستای رضایت خدا و خلق خدا باشیم.