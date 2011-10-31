خادمان و نویسندگان کتاب در گناباد تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری قبل از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هفته کتاب در اداره ارشاد اسلامی این شهرستان اظهار کرد: مراسم تجلیل از خادمان کتاب 25 آبان ماه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه سیمای کتاب از نویسندگان بومی این شهرستان از برنامه های این هفته خواهد بود.

وی راه اندازی کتابخانه سیار در میادین اصلی شهر، عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی، پیگیری نمایشگاه دائمی کتاب در شهرستان و نمایشگاه کتاب کودک از مهمترین برنامه های این هفته خواهد بود.

قنبری گفت: نمایشگاه کتاب در محل حسینیه از تاریخ 23 لغایت 30 آبان ماه و ایستگاه کتاب در محل پایانه های مسافربری، مطب پزشکان، نانوایی ها و خوابگاههای دانشجویی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه کتاب ابزار کمال و فکر بشر است، افزود: با توجه به اهمیتی که دین اسلام نسبت به کتاب دارد لازم است ما به عنوان پیروان این دین در جهت ترویج فرهنگ مطالعه پیشگام باشیم.

وی تصریح کرد: مهمترین چالش در زمینه فرهنگ مطالعه بیگانگی جامعه با کتاب است و با توجه به اهمیت امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی باید گامهای موثری در جهت اشاعه فرهنگ مطالعه برداشته شود.

فرماندار گناباد گفت: علت تاکید بر فضاهای عمومی جهت ترویج فرهنگ مطالعه، مصونیت از آسیبها است.

محمد صفایی افزود: برعکس بسیاری از مسایلی که تکنولوژی آن را دچار کهنگی می کند کتاب چنین خاصیتی ندارد.

وی بیان کرد: با توسعه و گسترش دنیای مجازی عمدتا کتاب جایگاه خودش را از دست نداده و از زندگی بشر حذف نمی شود.