سیده شبنم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: دوره‌های آموزشی تربیت مربی شامل پنج دوره آموزشی تربیت مربی مهد کودک است که در مرکز آموزش شماره یک جهاد دانشگاهی قم انجام می‌شود.



وی افزود: داوطلبان پس از گذراندن دوره‌های مربوطه در مدت 2 ماه و کسب قبولی در آزمون پایانی گواهینامه و کارت مربی گری مورد تایید جهاد دانشگاهی و سازمان بهزیستی را دریافت می کنند.



معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم ادامه داد: دوره‌های آموزشی برگزار شده شامل سه دوره است که به صورت همزمان در مرکز آموزش های تخصصی علوم انسانی جهاد دانشگاهی واحد قم برگزار می شود.



فاطمی با بیان اینکه در هر دوره 27 فراگیر با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم شرکت می کنند اظهار داشت: این کلاس ها به مدت 2 ماه ادامه دارد.



وی گفت: در این دوره دروس اصول پیش از دبستان، مفاهیم دینی و اجتماعی، مفاهیم علوم و ریاضی، روانشناس کودک، مهارت های زندگی، حقوق کودک، نقاشی و کاردستی، بازی و اسباب بازی، قصه گویی و نمایش خلاق، دوره عملی کارورزی در مهد کودک ارائه می شود.



یادآور می شود: علاقمندان به شرکت در این دوره‌ها می‌توانند به مرکز آموزش‌های تخصصی علوم انسانی جهاد دانشگاهی واحد قم واقع در خیابان شهید فاطمی (دور شهر)، کوچه هفت، پلاک یک مراجعه کنند.

